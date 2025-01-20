Electric Vehicle Zone 图标

Electric Vehicle Zone 价格 (EVZ)

USD

Electric Vehicle Zone (EVZ) 实时价格图表

$0.00446634
$0.00446634$0.00446634
-2.50%(1D)

今天 Electric Vehicle Zone (EVZ) 的价格

今天 Electric Vehicle Zone (EVZ) 的实时价格为 0.00446555 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EVZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Electric Vehicle Zone 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 674.36K USD
- Electric Vehicle Zone 当天价格变化为 -3.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 EVZ兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 EVZ 价格信息的首选平台。

Electric Vehicle Zone (EVZ) 价格表现 USD

今天内，Electric Vehicle Zone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000157798014390547
在过去30天内，Electric Vehicle Zone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005349108
在过去60天内，Electric Vehicle Zone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002768873
在过去90天内，Electric Vehicle Zone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00079113266671351

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000157798014390547-3.41%
30天$ -0.0005349108-11.97%
60天$ -0.0002768873-6.20%
90天$ -0.00079113266671351-15.05%

Electric Vehicle Zone (EVZ) 价格分析

Electric Vehicle Zone 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00442766
$ 0.00442766$ 0.00442766

$ 0.00473244
$ 0.00473244$ 0.00473244

$ 0.876912
$ 0.876912$ 0.876912

-1.92%

-3.41%

-2.82%

Electric Vehicle Zone (EVZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 674.36K
$ 674.36K$ 674.36K

0.00
0.00 0.00

什么是Electric Vehicle Zone (EVZ)

EVZ(Electric Vehicle Zone/Zero carbon/Zed) is an Electric Vehicle Charge Sharing Infrastructure Platform that automatically connects chargers in idle time and electric vehicle users to provide mutual value and solve energy issues.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Electric Vehicle Zone (EVZ) 资源

官网

大家还在问：关于 Electric Vehicle Zone (EVZ) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

EVZ 兑换为当地货币

1 EVZ 兑换 AUD
A$0.00714488
1 EVZ 兑换 GBP
0.0036170955
1 EVZ 兑换 EUR
0.004286928
1 EVZ 兑换 USD
$0.00446555
1 EVZ 兑换 MYR
RM0.0200503195
1 EVZ 兑换 TRY
0.1589289245
1 EVZ 兑换 JPY
¥0.6966258
1 EVZ 兑换 RUB
0.4557093775
1 EVZ 兑换 INR
0.386448697
1 EVZ 兑换 IDR
Rp73.205725992
1 EVZ 兑换 PHP
0.2611900195
1 EVZ 兑换 EGP
￡E.0.224795787
1 EVZ 兑换 BRL
R$0.027150544
1 EVZ 兑换 CAD
C$0.006430392
1 EVZ 兑换 BDT
0.5425196695
1 EVZ 兑换 NGN
6.94482336
1 EVZ 兑换 UAH
0.187999655
1 EVZ 兑换 VES
Bs0.2411397
1 EVZ 兑换 PKR
Rs1.244191541
1 EVZ 兑换 KZT
2.368974275
1 EVZ 兑换 THB
฿0.1532130205
1 EVZ 兑换 TWD
NT$0.1463360735
1 EVZ 兑换 CHF
Fr0.0040636505
1 EVZ 兑换 HKD
HK$0.034741979
1 EVZ 兑换 MAD
.د.م0.044834122