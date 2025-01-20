Electric Cash 价格 (ELCASH)
今天 Electric Cash (ELCASH) 的实时价格为 0.878404 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ELCASH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Electric Cash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.00K USD
- Electric Cash 当天价格变化为 +0.89%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Electric Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00771162。
在过去30天内，Electric Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6005309962。
在过去60天内，Electric Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6477516235。
在过去90天内，Electric Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3741597173015662。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00771162
|+0.89%
|30天
|$ +0.6005309962
|+68.37%
|60天
|$ +0.6477516235
|+73.74%
|90天
|$ +0.3741597173015662
|+74.20%
Electric Cash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.59%
+0.89%
-6.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/
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|1 ELCASH 兑换 AUD
A$1.4054464
|1 ELCASH 兑换 GBP
￡0.71150724
|1 ELCASH 兑换 EUR
€0.84326784
|1 ELCASH 兑换 USD
$0.878404
|1 ELCASH 兑换 MYR
RM3.94403396
|1 ELCASH 兑换 TRY
₺31.26239836
|1 ELCASH 兑换 JPY
¥137.031024
|1 ELCASH 兑换 RUB
₽89.6411282
|1 ELCASH 兑换 INR
₹76.01708216
|1 ELCASH 兑换 IDR
Rp14,400.06326976
|1 ELCASH 兑换 PHP
₱51.37784996
|1 ELCASH 兑换 EGP
￡E.44.21885736
|1 ELCASH 兑换 BRL
R$5.34069632
|1 ELCASH 兑换 CAD
C$1.26490176
|1 ELCASH 兑换 BDT
৳106.71730196
|1 ELCASH 兑换 NGN
₦1,366.0939008
|1 ELCASH 兑换 UAH
₴36.9808084
|1 ELCASH 兑换 VES
Bs47.433816
|1 ELCASH 兑换 PKR
Rs244.74092248
|1 ELCASH 兑换 KZT
₸465.993322
|1 ELCASH 兑换 THB
฿30.13804124
|1 ELCASH 兑换 TWD
NT$28.78529908
|1 ELCASH 兑换 CHF
Fr0.79934764
|1 ELCASH 兑换 HKD
HK$6.83398312
|1 ELCASH 兑换 MAD
.د.م8.81917616