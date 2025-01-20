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Electric Cash 价格 (ELCASH)

USD

Electric Cash (ELCASH) 实时价格图表

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+0.90%(1D)

今天 Electric Cash (ELCASH) 的价格

今天 Electric Cash (ELCASH) 的实时价格为 0.878404 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ELCASH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Electric Cash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.00K USD
- Electric Cash 当天价格变化为 +0.89%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Electric Cash (ELCASH) 价格表现 USD

今天内，Electric Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00771162
在过去30天内，Electric Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6005309962
在过去60天内，Electric Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6477516235
在过去90天内，Electric Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3741597173015662

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00771162+0.89%
30天$ +0.6005309962+68.37%
60天$ +0.6477516235+73.74%
90天$ +0.3741597173015662+74.20%

Electric Cash (ELCASH) 价格分析

Electric Cash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.864682
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$ 0.886617
$ 0.886617$ 0.886617

$ 65.07
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+1.59%

+0.89%

-6.73%

Electric Cash (ELCASH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 9.00K
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什么是Electric Cash (ELCASH)

Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/

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Electric Cash (ELCASH) 资源

官网

大家还在问：关于 Electric Cash (ELCASH) 的其他问题

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1 ELCASH 兑换 USD
$0.878404
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RM3.94403396
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