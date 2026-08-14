Elderglade 今日价格

Elderglade (ELDE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.23%。当前 ELDE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ELDE。

Elderglade 目前市值在 $ 14,817.65 排名第 #-，流通供应量为 212.06M ELDE。过去 24 小时内，ELDE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.258907，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ELDE 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -0.46%。过去一天，总交易量达到 --。

Elderglade（ELDE）市场信息

市值 $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.62K$ 21.62K $ 21.62K 流通量 212.06M 212.06M 212.06M 总供应量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Elderglade 的当前市值为 $ 14.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ELDE 的流通量为 212.06M，总供应量是 400000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.62K。