Ekstra AI 今日价格

Ekstra AI (XTRA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.51%。当前 XTRA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XTRA。

Ekstra AI 目前市值在 $ 131,487 排名第 #-，流通供应量为 848.21M XTRA。过去 24 小时内，XTRA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00102544，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XTRA 在过去一小时内波动了 +1.41%，过去7 天内波动了 -21.39%。过去一天，总交易量达到 $ 4.57K。

Ekstra AI（XTRA）市场信息

市值 $ 131.49K$ 131.49K $ 131.49K 成交量（24H） $ 4.57K$ 4.57K $ 4.57K 完全稀释市值 $ 142.15K$ 142.15K $ 142.15K 流通量 848.21M 848.21M 848.21M 总供应量 999,837,176.850064 999,837,176.850064 999,837,176.850064

Ekstra AI 的当前市值为 $ 131.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.57K。XTRA 的流通量为 848.21M，总供应量是 999837176.850064，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.15K。