Eigenpie swETH 价格 (MSWETH)
今天 Eigenpie swETH (MSWETH) 的实时价格为 2,903.66 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MSWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Eigenpie swETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.52K USD
- Eigenpie swETH 当天价格变化为 -20.37%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Eigenpie swETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -743.21792738321。
在过去30天内，Eigenpie swETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -527.9573987680。
在过去60天内，Eigenpie swETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -370.7944783400。
在过去90天内，Eigenpie swETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +46.1933150661113。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -743.21792738321
|-20.37%
|30天
|$ -527.9573987680
|-18.18%
|60天
|$ -370.7944783400
|-12.76%
|90天
|$ +46.1933150661113
|+1.62%
Eigenpie swETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.29%
-20.37%
-14.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more. As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking.
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|1 MSWETH 兑换 AUD
A$4,645.856
|1 MSWETH 兑换 GBP
￡2,351.9646
|1 MSWETH 兑换 EUR
€2,787.5136
|1 MSWETH 兑换 USD
$2,903.66
|1 MSWETH 兑换 MYR
RM13,037.4334
|1 MSWETH 兑换 TRY
₺103,341.2594
|1 MSWETH 兑换 JPY
¥452,970.96
|1 MSWETH 兑换 RUB
₽296,318.503
|1 MSWETH 兑换 INR
₹251,282.7364
|1 MSWETH 兑换 IDR
Rp47,600,975.9904
|1 MSWETH 兑换 PHP
₱169,835.0734
|1 MSWETH 兑换 EGP
￡E.146,170.2444
|1 MSWETH 兑换 BRL
R$17,654.2528
|1 MSWETH 兑换 CAD
C$4,181.2704
|1 MSWETH 兑换 BDT
৳352,765.6534
|1 MSWETH 兑换 NGN
₦4,515,772.032
|1 MSWETH 兑换 UAH
₴122,244.086
|1 MSWETH 兑换 VES
Bs156,797.64
|1 MSWETH 兑换 PKR
Rs809,017.7492
|1 MSWETH 兑换 KZT
₸1,540,391.63
|1 MSWETH 兑换 THB
฿99,624.5746
|1 MSWETH 兑换 TWD
NT$95,152.9382
|1 MSWETH 兑换 CHF
Fr2,642.3306
|1 MSWETH 兑换 HKD
HK$22,590.4748
|1 MSWETH 兑换 MAD
.د.م29,152.7464