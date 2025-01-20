Eigenpie mstETH 价格 (MSTETH)
今天 Eigenpie mstETH (MSTETH) 的实时价格为 3,466.2 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MSTETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Eigenpie mstETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 75.94K USD
- Eigenpie mstETH 当天价格变化为 +6.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Eigenpie mstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +216.41。
在过去30天内，Eigenpie mstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -124.7360596800。
在过去60天内，Eigenpie mstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +290.1410439600。
在过去90天内，Eigenpie mstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +772.657046478847。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +216.41
|+6.66%
|30天
|$ -124.7360596800
|-3.59%
|60天
|$ +290.1410439600
|+8.37%
|90天
|$ +772.657046478847
|+28.69%
Eigenpie mstETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.88%
+6.66%
+2.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more. As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking.
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|1 MSTETH 兑换 AUD
A$5,545.92
|1 MSTETH 兑换 GBP
￡2,807.622
|1 MSTETH 兑换 EUR
€3,327.552
|1 MSTETH 兑换 USD
$3,466.2
|1 MSTETH 兑换 MYR
RM15,563.238
|1 MSTETH 兑换 TRY
₺123,362.058
|1 MSTETH 兑换 JPY
¥540,727.2
|1 MSTETH 兑换 RUB
₽353,725.71
|1 MSTETH 兑换 INR
₹299,964.948
|1 MSTETH 兑换 IDR
Rp56,822,941.728
|1 MSTETH 兑换 PHP
₱202,738.038
|1 MSTETH 兑换 EGP
￡E.174,488.508
|1 MSTETH 兑换 BRL
R$21,074.496
|1 MSTETH 兑换 CAD
C$4,991.328
|1 MSTETH 兑换 BDT
৳421,108.638
|1 MSTETH 兑换 NGN
₦5,390,634.24
|1 MSTETH 兑换 UAH
₴145,927.02
|1 MSTETH 兑换 VES
Bs187,174.8
|1 MSTETH 兑换 PKR
Rs965,752.644
|1 MSTETH 兑换 KZT
₸1,838,819.1
|1 MSTETH 兑换 THB
฿118,925.322
|1 MSTETH 兑换 TWD
NT$113,587.374
|1 MSTETH 兑换 CHF
Fr3,154.242
|1 MSTETH 兑换 HKD
HK$26,967.036
|1 MSTETH 兑换 MAD
.د.م34,800.648