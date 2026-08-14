EGL1 今日价格

EGL1 (EGL1) 今日实时价格为 $ 0.01683555，过去 24 小时内变化了 4.11%。当前 EGL1 兑 USD 的汇率为 $ 0.01683555 每 EGL1。

EGL1 目前市值在 $ 16,145,545 排名第 #-，流通供应量为 958.73M EGL1。过去 24 小时内，EGL1 的交易价格在 $ 0.01613356（低点）和 $ 0.0171148（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.122851，而历史最低价为 $ 0.01008437。

短期表现方面，EGL1 在过去一小时内波动了 +0.18%，过去7 天内波动了 +65.99%。过去一天，总交易量达到 $ 854.36K。

EGL1（EGL1）市场信息

市值 $ 16.15M$ 16.15M $ 16.15M 成交量（24H） $ 854.36K$ 854.36K $ 854.36K 完全稀释市值 $ 16.83M$ 16.83M $ 16.83M 流通量 958.73M 958.73M 958.73M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

EGL1 的当前市值为 $ 16.15M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 854.36K。EGL1 的流通量为 958.73M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.83M。