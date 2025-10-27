Eggle Energy（ENG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.03479467 24H最高价 $ 0.03774766 历史最高 $ 0.04452341 最低价 $ 0.0318392 涨跌幅（1H） +0.07% 涨跌幅（1D） +7.83% 漲跌幅（7D） +5.94%

Eggle Energy（ENG）当前实时价格为 $0.03774766。过去 24 小时内，ENG 的交易价格在 $ 0.03479467 至 $ 0.03774766 之间波动，市场活跃度显著。ENG 的历史最高价为 $ 0.04452341，历史最低价为 $ 0.0318392。

从短期表现来看，ENG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.07%，过去 24 小时内变动为 +7.83%，过去 7 天内累计变动为 +5.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eggle Energy（ENG）市场信息

市值 $ 22.26M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 25.77M 流通量 602.45M 总供应量 697,448,996.2257041

Eggle Energy 的当前市值为 $ 22.26M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ENG 的流通量为 602.45M，总供应量是 697448996.2257041，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.77M。