EGAZ 价格 (EGAZ)
今天 EGAZ (EGAZ) 的实时价格为 0.00349256 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EGAZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
EGAZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 42.43 USD
- EGAZ 当天价格变化为 -6.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，EGAZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000227147158873863。
在过去30天内，EGAZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018669919。
在过去60天内，EGAZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022684760。
在过去90天内，EGAZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000525552156339696。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000227147158873863
|-6.10%
|30天
|$ -0.0018669919
|-53.45%
|60天
|$ -0.0022684760
|-64.95%
|90天
|$ -0.0000525552156339696
|-1.48%
EGAZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.37%
-6.10%
-22.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is Egaz (EGAZ)? EGAZ is the base currency of Etica blockchain. Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. EGAZ is the cypto-currency that is used for: * Fees for processing transactions. * Reward EGAZ miners that support Etica blockchain. * Store of value: EGAZ supply will be limited by a tail emission and it can become a store of value
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|1 EGAZ 兑换 AUD
A$0.0055531704
|1 EGAZ 兑换 GBP
￡0.0028289736
|1 EGAZ 兑换 EUR
€0.003317932
|1 EGAZ 兑换 USD
$0.00349256
|1 EGAZ 兑换 MYR
RM0.0155069664
|1 EGAZ 兑换 TRY
₺0.124509764
|1 EGAZ 兑换 JPY
¥0.544664732
|1 EGAZ 兑换 RUB
₽0.345414184
|1 EGAZ 兑换 INR
₹0.3021413656
|1 EGAZ 兑换 IDR
Rp56.3316050168
|1 EGAZ 兑换 PHP
₱0.2043846112
|1 EGAZ 兑换 EGP
￡E.0.1755709912
|1 EGAZ 兑换 BRL
R$0.0210252112
|1 EGAZ 兑换 CAD
C$0.0049943608
|1 EGAZ 兑换 BDT
৳0.4229140904
|1 EGAZ 兑换 NGN
₦5.4147951728
|1 EGAZ 兑换 UAH
₴0.1471415528
|1 EGAZ 兑换 VES
Bs0.1920908
|1 EGAZ 兑换 PKR
Rs0.9685218136
|1 EGAZ 兑换 KZT
₸1.819973016
|1 EGAZ 兑换 THB
฿0.118223156
|1 EGAZ 兑换 TWD
NT$0.1144861168
|1 EGAZ 兑换 CHF
Fr0.003143304
|1 EGAZ 兑换 HKD
HK$0.0271721168
|1 EGAZ 兑换 MAD
.د.م0.0348557488