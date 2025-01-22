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EGAZ 价格 (EGAZ)

USD

EGAZ (EGAZ) 实时价格图表

$0.00349359
$0.00349359$0.00349359
-5.40%(1D)

今天 EGAZ (EGAZ) 的价格

今天 EGAZ (EGAZ) 的实时价格为 0.00349256 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EGAZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
EGAZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 42.43 USD
- EGAZ 当天价格变化为 -6.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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EGAZ (EGAZ) 价格表现 USD

今天内，EGAZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000227147158873863
在过去30天内，EGAZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018669919
在过去60天内，EGAZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022684760
在过去90天内，EGAZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000525552156339696

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000227147158873863-6.10%
30天$ -0.0018669919-53.45%
60天$ -0.0022684760-64.95%
90天$ -0.0000525552156339696-1.48%

EGAZ (EGAZ) 价格分析

EGAZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00344316
$ 0.00344316$ 0.00344316

$ 0.00371971
$ 0.00371971$ 0.00371971

$ 0.188937
$ 0.188937$ 0.188937

-0.37%

-6.10%

-22.03%

EGAZ (EGAZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.43
$ 42.43$ 42.43

0.00
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什么是EGAZ (EGAZ)

What is Egaz (EGAZ)? EGAZ is the base currency of Etica blockchain. Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. EGAZ is the cypto-currency that is used for: * Fees for processing transactions. * Reward EGAZ miners that support Etica blockchain. * Store of value: EGAZ supply will be limited by a tail emission and it can become a store of value

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EGAZ (EGAZ) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 EGAZ (EGAZ) 的其他问题

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EGAZ 兑换为当地货币

1 EGAZ 兑换 AUD
A$0.0055531704
1 EGAZ 兑换 GBP
0.0028289736
1 EGAZ 兑换 EUR
0.003317932
1 EGAZ 兑换 USD
$0.00349256
1 EGAZ 兑换 MYR
RM0.0155069664
1 EGAZ 兑换 TRY
0.124509764
1 EGAZ 兑换 JPY
¥0.544664732
1 EGAZ 兑换 RUB
0.345414184
1 EGAZ 兑换 INR
0.3021413656
1 EGAZ 兑换 IDR
Rp56.3316050168
1 EGAZ 兑换 PHP
0.2043846112
1 EGAZ 兑换 EGP
￡E.0.1755709912
1 EGAZ 兑换 BRL
R$0.0210252112
1 EGAZ 兑换 CAD
C$0.0049943608
1 EGAZ 兑换 BDT
0.4229140904
1 EGAZ 兑换 NGN
5.4147951728
1 EGAZ 兑换 UAH
0.1471415528
1 EGAZ 兑换 VES
Bs0.1920908
1 EGAZ 兑换 PKR
Rs0.9685218136
1 EGAZ 兑换 KZT
1.819973016
1 EGAZ 兑换 THB
฿0.118223156
1 EGAZ 兑换 TWD
NT$0.1144861168
1 EGAZ 兑换 CHF
Fr0.003143304
1 EGAZ 兑换 HKD
HK$0.0271721168
1 EGAZ 兑换 MAD
.د.م0.0348557488