Effective accelerationism 价格 (E/ACC)
今天 Effective accelerationism (E/ACC) 的实时价格为 0.00570105 USD。目前其市值为 $ 5.72M USD。E/ACC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Effective accelerationism 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.63M USD
- Effective accelerationism 当天价格变化为 +103.15%
- 其循环供应量为 999.97M USD
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今天内，Effective accelerationism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00289472。
在过去30天内，Effective accelerationism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016047857。
在过去60天内，Effective accelerationism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021627070。
在过去90天内，Effective accelerationism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00289472
|+103.15%
|30天
|$ -0.0016047857
|-28.14%
|60天
|$ -0.0021627070
|-37.93%
|90天
|$ 0
|--
Effective accelerationism 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-16.63%
+103.15%
+53.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain.
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|1 E/ACC 兑换 AUD
A$0.00912168
|1 E/ACC 兑换 GBP
￡0.00456084
|1 E/ACC 兑换 EUR
€0.005473008
|1 E/ACC 兑换 USD
$0.00570105
|1 E/ACC 兑换 MYR
RM0.0254836935
|1 E/ACC 兑换 TRY
₺0.2013040755
|1 E/ACC 兑换 JPY
¥0.894836808
|1 E/ACC 兑换 RUB
₽0.63281655
|1 E/ACC 兑换 INR
₹0.488808027
|1 E/ACC 兑换 IDR
Rp91.9524064815
|1 E/ACC 兑换 PHP
₱0.329862753
|1 E/ACC 兑换 EGP
￡E.0.2894423085
|1 E/ACC 兑换 BRL
R$0.0362016675
|1 E/ACC 兑换 CAD
C$0.008209512
|1 E/ACC 兑换 BDT
৳0.681275475
|1 E/ACC 兑换 NGN
₦8.825111379
|1 E/ACC 兑换 UAH
₴0.239786163
|1 E/ACC 兑换 VES
Bs0.29075355
|1 E/ACC 兑换 PKR
Rs1.5880274775
|1 E/ACC 兑换 KZT
₸2.9926521765
|1 E/ACC 兑换 THB
฿0.1951469415
|1 E/ACC 兑换 TWD
NT$0.187450524
|1 E/ACC 兑换 CHF
Fr0.005130945
|1 E/ACC 兑换 HKD
HK$0.0442971585
|1 E/ACC 兑换 MAD
.د.م0.057580605