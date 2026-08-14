Eduvantage AI 今日价格

Eduvantage AI (EAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.96%。当前 EAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EAI。

Eduvantage AI 目前市值在 $ 354,343 排名第 #-，流通供应量为 999.55M EAI。过去 24 小时内，EAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00701102，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EAI 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +1.91%。过去一天，总交易量达到 $ 614.72。

Eduvantage AI（EAI）市场信息

市值 $ 354.34K$ 354.34K $ 354.34K 成交量（24H） $ 614.72$ 614.72 $ 614.72 完全稀释市值 $ 354.34K$ 354.34K $ 354.34K 流通量 999.55M 999.55M 999.55M 总供应量 999,551,866.586022 999,551,866.586022 999,551,866.586022

Eduvantage AI 的当前市值为 $ 354.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 614.72。EAI 的流通量为 999.55M，总供应量是 999551866.586022，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 354.34K。