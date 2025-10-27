Edu3Games（EGN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01529381 24H最低价 $ 0.01696441 24H最高价 历史最高 $ 0.04242631 最低价 $ 0.01495834 涨跌幅（1H） +1.78% 涨跌幅（1D） +9.60% 漲跌幅（7D） -9.95%

Edu3Games（EGN）当前实时价格为 $0.01677868。过去 24 小时内，EGN 的交易价格在 $ 0.01529381 至 $ 0.01696441 之间波动，市场活跃度显著。EGN 的历史最高价为 $ 0.04242631，历史最低价为 $ 0.01495834。

从短期表现来看，EGN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.78%，过去 24 小时内变动为 +9.60%，过去 7 天内累计变动为 -9.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Edu3Games（EGN）市场信息

市值 $ 16.78M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 16.78M 流通量 1000.00M 总供应量 999,999,798.335335

Edu3Games 的当前市值为 $ 16.78M, 它过去 24 小时的交易量为 --。EGN 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999798.335335，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.78M。