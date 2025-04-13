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EDU StableDollar 价格 (ESD)

USD

EDU StableDollar (ESD) 实时价格图表

$1.014
$1.014$1.014
+0.30%(1D)

今天 EDU StableDollar (ESD) 的价格

今天 EDU StableDollar (ESD) 的实时价格为 1.014 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ESD 兑换 USD 的价格为实时更新。
EDU StableDollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 390.48 USD
- EDU StableDollar 当天价格变化为 +0.37%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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EDU StableDollar (ESD) 价格表现 USD

今天内，EDU StableDollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0037856
在过去30天内，EDU StableDollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089260392
在过去60天内，EDU StableDollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，EDU StableDollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0037856+0.37%
30天$ -0.0089260392-0.88%
60天$ 0--
90天$ 0--

EDU StableDollar (ESD) 价格分析

EDU StableDollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 27.92
$ 27.92$ 27.92

+0.42%

+0.37%

+0.57%

EDU StableDollar (ESD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 390.48
$ 390.48$ 390.48

0.00
0.00 0.00

什么是EDU StableDollar (ESD)

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ESD 兑换为当地货币

1 ESD 兑换 VND
25,999.974
1 ESD 兑换 AUD
A$1.61226
1 ESD 兑换 GBP
0.77064
1 ESD 兑换 EUR
0.89232
1 ESD 兑换 USD
$1.014
1 ESD 兑换 MYR
RM4.48188
1 ESD 兑换 TRY
38.59284
1 ESD 兑换 JPY
¥145.51914
1 ESD 兑换 RUB
84.34452
1 ESD 兑换 INR
87.16344
1 ESD 兑换 IDR
Rp16,899.99324
1 ESD 兑换 KRW
1,440.3363
1 ESD 兑换 PHP
57.98052
1 ESD 兑换 EGP
￡E.51.99792
1 ESD 兑换 BRL
R$5.94204
1 ESD 兑换 CAD
C$1.39932
1 ESD 兑换 BDT
122.9475
1 ESD 兑换 NGN
1,612.07748
1 ESD 兑换 UAH
41.88834
1 ESD 兑换 VES
Bs71.994
1 ESD 兑换 PKR
Rs283.70706
1 ESD 兑换 KZT
522.94008
1 ESD 兑换 THB
฿33.93858
1 ESD 兑换 TWD
NT$32.82318
1 ESD 兑换 AED
د.إ3.72138
1 ESD 兑换 CHF
Fr0.82134
1 ESD 兑换 HKD
HK$7.8585
1 ESD 兑换 MAD
.د.م9.40992
1 ESD 兑换 MXN
$20.5842