Edgevana Staked SOL 价格 (EDGESOL)
今天 Edgevana Staked SOL (EDGESOL) 的实时价格为 241.05 USD。目前其市值为 $ 3.74M USD。EDGESOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Edgevana Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.78K USD
- Edgevana Staked SOL 当天价格变化为 +8.74%
- 其循环供应量为 19.68K USD
在获取 MEXC 上从 EDGESOL兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 EDGESOL 价格信息的首选平台。
今天内，Edgevana Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +19.37。
在过去30天内，Edgevana Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -21.1883191050。
在过去60天内，Edgevana Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +66.5997045000。
在过去90天内，Edgevana Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +80.65880723912072。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +19.37
|+8.74%
|30天
|$ -21.1883191050
|-8.79%
|60天
|$ +66.5997045000
|+27.63%
|90天
|$ +80.65880723912072
|+50.29%
Edgevana Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.11%
+8.74%
+9.54%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 EDGESOL 兑换 AUD
A$385.68
|1 EDGESOL 兑换 GBP
￡192.84
|1 EDGESOL 兑换 EUR
€231.408
|1 EDGESOL 兑换 USD
$241.05
|1 EDGESOL 兑换 MYR
RM1,077.4935
|1 EDGESOL 兑换 TRY
₺8,511.4755
|1 EDGESOL 兑换 JPY
¥37,835.208
|1 EDGESOL 兑换 RUB
₽26,756.55
|1 EDGESOL 兑换 INR
₹20,667.627
|1 EDGESOL 兑换 IDR
Rp3,887,902.6815
|1 EDGESOL 兑换 PHP
₱13,947.153
|1 EDGESOL 兑换 EGP
￡E.12,238.1085
|1 EDGESOL 兑换 BRL
R$1,530.6675
|1 EDGESOL 兑换 CAD
C$347.112
|1 EDGESOL 兑换 BDT
৳28,805.475
|1 EDGESOL 兑换 NGN
₦373,140.579
|1 EDGESOL 兑换 UAH
₴10,138.563
|1 EDGESOL 兑换 VES
Bs12,293.55
|1 EDGESOL 兑换 PKR
Rs67,144.4775
|1 EDGESOL 兑换 KZT
₸126,534.3765
|1 EDGESOL 兑换 THB
฿8,251.1415
|1 EDGESOL 兑换 TWD
NT$7,923.3135
|1 EDGESOL 兑换 CHF
Fr216.945
|1 EDGESOL 兑换 HKD
HK$1,872.9585
|1 EDGESOL 兑换 MAD
.د.م2,434.605