ECOx 价格 (ECOX)
今天 ECOx (ECOX) 的实时价格为 0.063227 USD。目前其市值为 $ 27.12M USD。ECOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
ECOx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.62K USD
- ECOx 当天价格变化为 -6.41%
- 其循环供应量为 428.97M USD
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今天内，ECOx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00433509553623412。
在过去30天内，ECOx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0173473959。
在过去60天内，ECOx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0133137915。
在过去90天内，ECOx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05321154456940933。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00433509553623412
|-6.41%
|30天
|$ -0.0173473959
|-27.43%
|60天
|$ -0.0133137915
|-21.05%
|90天
|$ -0.05321154456940933
|-45.69%
ECOx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.32%
-6.41%
-4.87%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Eco is a cryptocurrency with independent monetary policy, designed to evolve and support a growing Economy. Eco’s design is informed by the following assumptions: Given better economic data and a more transparent incentive structure for governance, it is possible to govern and grow a currency that is digitally-native and more clearly aligned with its users’ best interests. Within the Eco Currency system, there are two tokens. $ECO is the currency itself — governed by its community, with the goal of building an independent currency for saving and spending. $ECOx is the secondary token meant to bootstrap governance and liquidity for the system.
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|1 ECOX 兑换 AUD
A$0.1011632
|1 ECOX 兑换 GBP
￡0.0505816
|1 ECOX 兑换 EUR
€0.06069792
|1 ECOX 兑换 USD
$0.063227
|1 ECOX 兑换 MYR
RM0.28262469
|1 ECOX 兑换 TRY
₺2.23254537
|1 ECOX 兑换 JPY
¥9.92410992
|1 ECOX 兑换 RUB
₽7.018197
|1 ECOX 兑换 INR
₹5.41981844
|1 ECOX 兑换 IDR
Rp1,019.79017981
|1 ECOX 兑换 PHP
₱3.65831422
|1 ECOX 兑换 EGP
￡E.3.20813798
|1 ECOX 兑换 BRL
R$0.40085918
|1 ECOX 兑换 CAD
C$0.09104688
|1 ECOX 兑换 BDT
৳7.5556265
|1 ECOX 兑换 NGN
₦97.87413146
|1 ECOX 兑换 UAH
₴2.65932762
|1 ECOX 兑换 VES
Bs3.224577
|1 ECOX 兑换 PKR
Rs17.61188085
|1 ECOX 兑换 KZT
₸33.18974911
|1 ECOX 兑换 THB
฿2.16426021
|1 ECOX 兑换 TWD
NT$2.07827149
|1 ECOX 兑换 CHF
Fr0.0569043
|1 ECOX 兑换 HKD
HK$0.49127379
|1 ECOX 兑换 MAD
.د.م0.6385927