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ECOx 价格 (ECOX)

USD

ECOx (ECOX) 实时价格图表

$0.062822
$0.062822$0.062822
-7.00%(1D)

今天 ECOx (ECOX) 的价格

今天 ECOx (ECOX) 的实时价格为 0.063227 USD。目前其市值为 $ 27.12M USD。ECOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
ECOx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.62K USD
- ECOx 当天价格变化为 -6.41%
- 其循环供应量为 428.97M USD

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ECOx (ECOX) 价格表现 USD

今天内，ECOx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00433509553623412
在过去30天内，ECOx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0173473959
在过去60天内，ECOx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0133137915
在过去90天内，ECOx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05321154456940933

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00433509553623412-6.41%
30天$ -0.0173473959-27.43%
60天$ -0.0133137915-21.05%
90天$ -0.05321154456940933-45.69%

ECOx (ECOX) 价格分析

ECOx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.062204
$ 0.062204$ 0.062204

$ 0.067674
$ 0.067674$ 0.067674

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

+0.32%

-6.41%

-4.87%

ECOx (ECOX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 27.12M
$ 27.12M$ 27.12M

$ 9.62K
$ 9.62K$ 9.62K

428.97M
428.97M 428.97M

什么是ECOx (ECOX)

Eco is a cryptocurrency with independent monetary policy, designed to evolve and support a growing Economy. Eco’s design is informed by the following assumptions: Given better economic data and a more transparent incentive structure for governance, it is possible to govern and grow a currency that is digitally-native and more clearly aligned with its users’ best interests. Within the Eco Currency system, there are two tokens. $ECO is the currency itself — governed by its community, with the goal of building an independent currency for saving and spending. $ECOx is the secondary token meant to bootstrap governance and liquidity for the system.

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ECOx (ECOX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ECOx (ECOX) 的其他问题

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ECOX 兑换为当地货币

1 ECOX 兑换 AUD
A$0.1011632
1 ECOX 兑换 GBP
0.0505816
1 ECOX 兑换 EUR
0.06069792
1 ECOX 兑换 USD
$0.063227
1 ECOX 兑换 MYR
RM0.28262469
1 ECOX 兑换 TRY
2.23254537
1 ECOX 兑换 JPY
¥9.92410992
1 ECOX 兑换 RUB
7.018197
1 ECOX 兑换 INR
5.41981844
1 ECOX 兑换 IDR
Rp1,019.79017981
1 ECOX 兑换 PHP
3.65831422
1 ECOX 兑换 EGP
￡E.3.20813798
1 ECOX 兑换 BRL
R$0.40085918
1 ECOX 兑换 CAD
C$0.09104688
1 ECOX 兑换 BDT
7.5556265
1 ECOX 兑换 NGN
97.87413146
1 ECOX 兑换 UAH
2.65932762
1 ECOX 兑换 VES
Bs3.224577
1 ECOX 兑换 PKR
Rs17.61188085
1 ECOX 兑换 KZT
33.18974911
1 ECOX 兑换 THB
฿2.16426021
1 ECOX 兑换 TWD
NT$2.07827149
1 ECOX 兑换 CHF
Fr0.0569043
1 ECOX 兑换 HKD
HK$0.49127379
1 ECOX 兑换 MAD
.د.م0.6385927