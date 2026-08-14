Eaton Corporation plc xStock 今日价格

Eaton Corporation plc xStock (ETNX) 今日实时价格为 $ 461.16，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ETNX 兑 USD 的汇率为 $ 461.16 每 ETNX。

Eaton Corporation plc xStock 目前市值在 $ 166,215 排名第 #-，流通供应量为 360.43 ETNX。过去 24 小时内，ETNX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 461.26，而历史最低价为 $ 361.78。

短期表现方面，ETNX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +17.53%。过去一天，总交易量达到 $ 2.40K。

Eaton Corporation plc xStock（ETNX）市场信息

市值 $ 166.22K$ 166.22K $ 166.22K 成交量（24H） $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K 完全稀释市值 $ 61.89M$ 61.89M $ 61.89M 流通量 360.43 360.43 360.43 总供应量 134,214.1615361297 134,214.1615361297 134,214.1615361297

Eaton Corporation plc xStock 的当前市值为 $ 166.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.40K。ETNX 的流通量为 360.43，总供应量是 134214.1615361297，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.89M。