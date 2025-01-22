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EasyFi V2 价格 (EZ)

USD

EasyFi V2 (EZ) 实时价格图表

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+1.50%(1D)

今天 EasyFi V2 (EZ) 的价格

今天 EasyFi V2 (EZ) 的实时价格为 0.00860206 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
EasyFi V2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 520.29 USD
- EasyFi V2 当天价格变化为 +1.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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EasyFi V2 (EZ) 价格表现 USD

今天内，EasyFi V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012985
在过去30天内，EasyFi V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012807392
在过去60天内，EasyFi V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001281018
在过去90天内，EasyFi V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001846442397220082

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00012985+1.53%
30天$ -0.0012807392-14.88%
60天$ -0.0001281018-1.48%
90天$ -0.001846442397220082-17.67%

EasyFi V2 (EZ) 价格分析

EasyFi V2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00788452
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$ 0.00927136
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$ 43.55
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-0.03%

+1.53%

-7.63%

EasyFi V2 (EZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 520.29
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什么是EasyFi V2 (EZ)

Layer 2 Defi Lending Protocol for Digital Assets

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EasyFi V2 (EZ) 资源

白皮书
官网

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EZ 兑换为当地货币

1 EZ 兑换 AUD
A$0.0136772754
1 EZ 兑换 GBP
0.0069676686
1 EZ 兑换 EUR
0.0082579776
1 EZ 兑换 USD
$0.00860206
1 EZ 兑换 MYR
RM0.0381931464
1 EZ 兑换 TRY
0.306663439
1 EZ 兑换 JPY
¥1.3413192158
1 EZ 兑换 RUB
0.85590497
1 EZ 兑换 INR
0.7442502312
1 EZ 兑换 IDR
Rp141.0173544864
1 EZ 兑换 PHP
0.50322051
1 EZ 兑换 EGP
￡E.0.4323395356
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R$0.0517844012
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1 EZ 兑换 THB
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1 EZ 兑换 CHF
Fr0.007741854
1 EZ 兑换 HKD
HK$0.0669240268
1 EZ 兑换 MAD
.د.م0.0858485588