EasyFi V2 价格 (EZ)
今天 EasyFi V2 (EZ) 的实时价格为 0.00860206 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
EasyFi V2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 520.29 USD
- EasyFi V2 当天价格变化为 +1.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，EasyFi V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012985。
在过去30天内，EasyFi V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012807392。
在过去60天内，EasyFi V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001281018。
在过去90天内，EasyFi V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001846442397220082。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00012985
|+1.53%
|30天
|$ -0.0012807392
|-14.88%
|60天
|$ -0.0001281018
|-1.48%
|90天
|$ -0.001846442397220082
|-17.67%
EasyFi V2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.03%
+1.53%
-7.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Layer 2 Defi Lending Protocol for Digital Assets
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|1 EZ 兑换 AUD
A$0.0136772754
|1 EZ 兑换 GBP
￡0.0069676686
|1 EZ 兑换 EUR
€0.0082579776
|1 EZ 兑换 USD
$0.00860206
|1 EZ 兑换 MYR
RM0.0381931464
|1 EZ 兑换 TRY
₺0.306663439
|1 EZ 兑换 JPY
¥1.3413192158
|1 EZ 兑换 RUB
₽0.85590497
|1 EZ 兑换 INR
₹0.7442502312
|1 EZ 兑换 IDR
Rp141.0173544864
|1 EZ 兑换 PHP
₱0.50322051
|1 EZ 兑换 EGP
￡E.0.4323395356
|1 EZ 兑换 BRL
R$0.0517844012
|1 EZ 兑换 CAD
C$0.0123009458
|1 EZ 兑换 BDT
৳1.0416234454
|1 EZ 兑换 NGN
₦13.3364617828
|1 EZ 兑换 UAH
₴0.3624047878
|1 EZ 兑换 VES
Bs0.4731133
|1 EZ 兑换 PKR
Rs2.3854372586
|1 EZ 兑换 KZT
₸4.482533466
|1 EZ 兑换 THB
฿0.2913517722
|1 EZ 兑换 TWD
NT$0.2819755268
|1 EZ 兑换 CHF
Fr0.007741854
|1 EZ 兑换 HKD
HK$0.0669240268
|1 EZ 兑换 MAD
.د.م0.0858485588