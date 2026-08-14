Ease Staked NXM 今日价格

Ease Staked NXM (STNXM) 今日实时价格为 $ 52.69，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STNXM 兑 USD 的汇率为 $ 52.69 每 STNXM。

Ease Staked NXM 目前市值在 $ 6,005,611 排名第 #-，流通供应量为 113.96K STNXM。过去 24 小时内，STNXM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 62.88，而历史最低价为 $ 39.07。

短期表现方面，STNXM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 465.91。

Ease Staked NXM（STNXM）市场信息

市值 $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M 成交量（24H） $ 465.91$ 465.91 $ 465.91 完全稀释市值 $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M 流通量 113.96K 113.96K 113.96K 总供应量 113,960.5540291475 113,960.5540291475 113,960.5540291475

Ease Staked NXM 的当前市值为 $ 6.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 465.91。STNXM 的流通量为 113.96K，总供应量是 113960.5540291475，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.01M。