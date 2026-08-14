EarthMeta 今日价格

EarthMeta (EMT) 今日实时价格为 $ 0.00216405，过去 24 小时内变化了 16.72%。当前 EMT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00216405 每 EMT。

EarthMeta 目前市值在 $ 4,544,511 排名第 #-，流通供应量为 2.10B EMT。过去 24 小时内，EMT 的交易价格在 $ 0.00206182（低点）和 $ 0.00260897（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00316268，而历史最低价为 $ 0.00206182。

短期表现方面，EMT 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 7.47K。

EarthMeta（EMT）市场信息

市值 $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M 成交量（24H） $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K 完全稀释市值 $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M 流通量 2.10B 2.10B 2.10B 总供应量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

EarthMeta 的当前市值为 $ 4.54M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.47K。EMT 的流通量为 2.10B，总供应量是 2100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.54M。