Earn Network 价格 (EARN)
今天 Earn Network (EARN) 的实时价格为 0.0000141 USD。目前其市值为 $ 8.45K USD。EARN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Earn Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Earn Network 当天价格变化为 +5.16%
- 其循环供应量为 599.49M USD
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今天内，Earn Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Earn Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000051920。
在过去60天内，Earn Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000093794。
在过去90天内，Earn Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00003039583502761242。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+5.16%
|30天
|$ -0.0000051920
|-36.82%
|60天
|$ -0.0000093794
|-66.52%
|90天
|$ -0.00003039583502761242
|-68.31%
Earn Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
+5.16%
-12.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Earn Network stands as the end-game dApp for all crypto investments, offering a wide array of yield-generation and yield-optimizing opportunities, including DeFi Staking, NFT Staking and Restaking. Its user-friendly interface is designed to democratize access to decentralized solutions, catering to both seasoned investors and newcomers in the DeFi space. This approach positions the Earn Network as a major player in simplifying and enhancing the crypto investment experience for regular users. Moreover, Earn Network's unique offering of no-code solutions for projects stands out, especially for those looking to launch token and NFT staking mechanisms without the substantial investment typically required for hiring developers and performing time-consuming audits.
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|1 EARN 兑换 VND
₫0.3710415
|1 EARN 兑换 AUD
A$0.000021714
|1 EARN 兑换 GBP
￡0.000010434
|1 EARN 兑换 EUR
€0.000012267
|1 EARN 兑换 USD
$0.0000141
|1 EARN 兑换 MYR
RM0.000059784
|1 EARN 兑换 TRY
₺0.000552015
|1 EARN 兑换 JPY
¥0.002017992
|1 EARN 兑换 RUB
₽0.001110234
|1 EARN 兑换 INR
₹0.001207101
|1 EARN 兑换 IDR
Rp0.231147504
|1 EARN 兑换 KRW
₩0.019421481
|1 EARN 兑换 PHP
₱0.000785088
|1 EARN 兑换 EGP
￡E.0.000700206
|1 EARN 兑换 BRL
R$0.000079947
|1 EARN 兑换 CAD
C$0.000019317
|1 EARN 兑换 BDT
৳0.001723584
|1 EARN 兑换 NGN
₦0.022310007
|1 EARN 兑换 UAH
₴0.000585855
|1 EARN 兑换 VES
Bs0.0013536
|1 EARN 兑换 PKR
Rs0.003966189
|1 EARN 兑换 KZT
₸0.007223289
|1 EARN 兑换 THB
฿0.000459519
|1 EARN 兑换 TWD
NT$0.000423141
|1 EARN 兑换 AED
د.إ0.000051747
|1 EARN 兑换 CHF
Fr0.000011562
|1 EARN 兑换 HKD
HK$0.000110544
|1 EARN 兑换 MAD
.د.م0.000129579
|1 EARN 兑换 MXN
$0.000271284