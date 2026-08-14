Eagle AI 今日价格

Eagle AI (EAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.90%。当前 EAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EAI。

Eagle AI 目前市值在 $ 68,311 排名第 #-，流通供应量为 92.39M EAI。过去 24 小时内，EAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.644621，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EAI 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -4.62%。过去一天，总交易量达到 $ 257.76。

Eagle AI（EAI）市场信息

市值 $ 68.31K$ 68.31K $ 68.31K 成交量（24H） $ 257.76$ 257.76 $ 257.76 完全稀释市值 $ 71.58K$ 71.58K $ 71.58K 流通量 92.39M 92.39M 92.39M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Eagle AI 的当前市值为 $ 68.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 257.76。EAI 的流通量为 92.39M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 71.58K。