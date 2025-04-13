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Eafin 价格 (EAFIN)

USD

Eafin (EAFIN) 实时价格图表

$0.11974
$0.11974$0.11974
-0.10%(1D)

今天 Eafin (EAFIN) 的价格

今天 Eafin (EAFIN) 的实时价格为 0.11988 USD。目前其市值为 $ 26.10M USD。EAFIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Eafin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Eafin 当天价格变化为 -0.05%
- 其循环供应量为 218.03M USD

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Eafin (EAFIN) 价格表现 USD

今天内，Eafin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Eafin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Eafin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Eafin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.05%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Eafin (EAFIN) 价格分析

Eafin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.119583
$ 0.119583$ 0.119583

$ 0.120185
$ 0.120185$ 0.120185

$ 0.410177
$ 0.410177$ 0.410177

-0.01%

-0.05%

+2.02%

Eafin (EAFIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 26.10M
$ 26.10M$ 26.10M

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218.03M
218.03M 218.03M

什么是Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

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Eafin (EAFIN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Eafin (EAFIN) 的其他问题

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EAFIN 兑换为当地货币

1 EAFIN 兑换 VND
3,073.84308
1 EAFIN 兑换 AUD
A$0.1906092
1 EAFIN 兑换 GBP
0.0911088
1 EAFIN 兑换 EUR
0.1054944
1 EAFIN 兑换 USD
$0.11988
1 EAFIN 兑换 MYR
RM0.5298696
1 EAFIN 兑换 TRY
4.5626328
1 EAFIN 兑换 JPY
¥17.2039788
1 EAFIN 兑换 RUB
9.9716184
1 EAFIN 兑换 INR
10.3048848
1 EAFIN 兑换 IDR
Rp1,997.9992008
1 EAFIN 兑换 KRW
170.283546
1 EAFIN 兑换 PHP
6.8547384
1 EAFIN 兑换 EGP
￡E.6.1474464
1 EAFIN 兑换 BRL
R$0.7024968
1 EAFIN 兑换 CAD
C$0.1654344
1 EAFIN 兑换 BDT
14.53545
1 EAFIN 兑换 NGN
190.5876216
1 EAFIN 兑换 UAH
4.9522428
1 EAFIN 兑换 VES
Bs8.51148
1 EAFIN 兑换 PKR
Rs33.5412252
1 EAFIN 兑换 KZT
61.8245136
1 EAFIN 兑换 THB
฿4.0123836
1 EAFIN 兑换 TWD
NT$3.8805156
1 EAFIN 兑换 AED
د.إ0.4399596
1 EAFIN 兑换 CHF
Fr0.0971028
1 EAFIN 兑换 HKD
HK$0.92907
1 EAFIN 兑换 MAD
.د.م1.1124864
1 EAFIN 兑换 MXN
$2.433564