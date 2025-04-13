Eafin 价格 (EAFIN)
今天 Eafin (EAFIN) 的实时价格为 0.11988 USD。目前其市值为 $ 26.10M USD。EAFIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Eafin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Eafin 当天价格变化为 -0.05%
- 其循环供应量为 218.03M USD
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今天内，Eafin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Eafin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Eafin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Eafin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.05%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Eafin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.01%
-0.05%
+2.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.
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|1 EAFIN 兑换 VND
₫3,073.84308
|1 EAFIN 兑换 AUD
A$0.1906092
|1 EAFIN 兑换 GBP
￡0.0911088
|1 EAFIN 兑换 EUR
€0.1054944
|1 EAFIN 兑换 USD
$0.11988
|1 EAFIN 兑换 MYR
RM0.5298696
|1 EAFIN 兑换 TRY
₺4.5626328
|1 EAFIN 兑换 JPY
¥17.2039788
|1 EAFIN 兑换 RUB
₽9.9716184
|1 EAFIN 兑换 INR
₹10.3048848
|1 EAFIN 兑换 IDR
Rp1,997.9992008
|1 EAFIN 兑换 KRW
₩170.283546
|1 EAFIN 兑换 PHP
₱6.8547384
|1 EAFIN 兑换 EGP
￡E.6.1474464
|1 EAFIN 兑换 BRL
R$0.7024968
|1 EAFIN 兑换 CAD
C$0.1654344
|1 EAFIN 兑换 BDT
৳14.53545
|1 EAFIN 兑换 NGN
₦190.5876216
|1 EAFIN 兑换 UAH
₴4.9522428
|1 EAFIN 兑换 VES
Bs8.51148
|1 EAFIN 兑换 PKR
Rs33.5412252
|1 EAFIN 兑换 KZT
₸61.8245136
|1 EAFIN 兑换 THB
฿4.0123836
|1 EAFIN 兑换 TWD
NT$3.8805156
|1 EAFIN 兑换 AED
د.إ0.4399596
|1 EAFIN 兑换 CHF
Fr0.0971028
|1 EAFIN 兑换 HKD
HK$0.92907
|1 EAFIN 兑换 MAD
.د.م1.1124864
|1 EAFIN 兑换 MXN
$2.433564