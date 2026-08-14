E Money Network 今日价格

E Money Network (EMYC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.01%。当前 EMYC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EMYC。

E Money Network 目前市值在 $ 203,182 排名第 #-，流通供应量为 254.48M EMYC。过去 24 小时内，EMYC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.177325，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EMYC 在过去一小时内波动了 -0.61%，过去7 天内波动了 +6.69%。过去一天，总交易量达到 $ 37.45K。

E Money Network（EMYC）市场信息

市值 $ 203.18K$ 203.18K $ 203.18K 成交量（24H） $ 37.45K$ 37.45K $ 37.45K 完全稀释市值 $ 319.37K$ 319.37K $ 319.37K 流通量 254.48M 254.48M 254.48M 总供应量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

E Money Network 的当前市值为 $ 203.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.45K。EMYC 的流通量为 254.48M，总供应量是 400000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 319.37K。