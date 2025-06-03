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Dynamic Crypto Index 价格 (DCI)

USD

Dynamic Crypto Index (DCI) 实时价格图表

$10,190.75
$10,190.75$10,190.75
-3.20%(1D)

今天 Dynamic Crypto Index (DCI) 的价格

今天 Dynamic Crypto Index (DCI) 的实时价格为 10,191.81 USD。目前其市值为 $ 1.53M USD。DCI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dynamic Crypto Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Dynamic Crypto Index 当天价格变化为 -3.25%
- 其循环供应量为 150.00 USD

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Dynamic Crypto Index (DCI) 价格表现 USD

今天内，Dynamic Crypto Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -342.7776236018
在过去30天内，Dynamic Crypto Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -549.6198529560
在过去60天内，Dynamic Crypto Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +236.5865622540
在过去90天内，Dynamic Crypto Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -202.996380559568

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -342.7776236018-3.25%
30天$ -549.6198529560-5.39%
60天$ +236.5865622540+2.32%
90天$ -202.996380559568-1.95%

Dynamic Crypto Index (DCI) 价格分析

Dynamic Crypto Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 10,150.5
$ 10,150.5$ 10,150.5

$ 10,589.96
$ 10,589.96$ 10,589.96

$ 18,373.68
$ 18,373.68$ 18,373.68

+0.13%

-3.25%

-5.22%

Dynamic Crypto Index (DCI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

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150.00
150.00 150.00

什么是Dynamic Crypto Index (DCI)

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

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Dynamic Crypto Index (DCI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Dynamic Crypto Index (DCI) 的其他问题

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DCI 兑换为当地货币

1 DCI 兑换 VND
268,197,480.15
1 DCI 兑换 AUD
A$15,695.3874
1 DCI 兑换 GBP
7,541.9394
1 DCI 兑换 EUR
8,866.8747
1 DCI 兑换 USD
$10,191.81
1 DCI 兑换 MYR
RM43,213.2744
1 DCI 兑换 TRY
399,009.3615
1 DCI 兑换 JPY
¥1,458,651.8472
1 DCI 兑换 RUB
802,503.1194
1 DCI 兑换 INR
872,520.8541
1 DCI 兑换 IDR
Rp167,078,825.7264
1 DCI 兑换 KRW
14,038,301.0121
1 DCI 兑换 PHP
567,479.9808
1 DCI 兑换 EGP
￡E.506,125.2846
1 DCI 兑换 BRL
R$57,787.5627
1 DCI 兑换 CAD
C$13,962.7797
1 DCI 兑换 BDT
1,245,846.8544
1 DCI 兑换 NGN
16,126,195.2087
1 DCI 兑换 UAH
423,469.7055
1 DCI 兑换 VES
Bs978,413.76
1 DCI 兑换 PKR
Rs2,866,854.2349
1 DCI 兑换 KZT
5,221,162.3449
1 DCI 兑换 THB
฿332,151.0879
1 DCI 兑换 TWD
NT$305,856.2181
1 DCI 兑换 AED
د.إ37,403.9427
1 DCI 兑换 CHF
Fr8,357.2842
1 DCI 兑换 HKD
HK$79,903.7904
1 DCI 兑换 MAD
.د.م93,662.7339
1 DCI 兑换 MXN
$196,090.4244