Dynamic Crypto Index 价格 (DCI)
今天 Dynamic Crypto Index (DCI) 的实时价格为 10,191.81 USD。目前其市值为 $ 1.53M USD。DCI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dynamic Crypto Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Dynamic Crypto Index 当天价格变化为 -3.25%
- 其循环供应量为 150.00 USD
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今天内，Dynamic Crypto Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -342.7776236018。
在过去30天内，Dynamic Crypto Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -549.6198529560。
在过去60天内，Dynamic Crypto Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +236.5865622540。
在过去90天内，Dynamic Crypto Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -202.996380559568。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -342.7776236018
|-3.25%
|30天
|$ -549.6198529560
|-5.39%
|60天
|$ +236.5865622540
|+2.32%
|90天
|$ -202.996380559568
|-1.95%
Dynamic Crypto Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
-3.25%
-5.22%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.
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|1 DCI 兑换 VND
₫268,197,480.15
|1 DCI 兑换 AUD
A$15,695.3874
|1 DCI 兑换 GBP
￡7,541.9394
|1 DCI 兑换 EUR
€8,866.8747
|1 DCI 兑换 USD
$10,191.81
|1 DCI 兑换 MYR
RM43,213.2744
|1 DCI 兑换 TRY
₺399,009.3615
|1 DCI 兑换 JPY
¥1,458,651.8472
|1 DCI 兑换 RUB
₽802,503.1194
|1 DCI 兑换 INR
₹872,520.8541
|1 DCI 兑换 IDR
Rp167,078,825.7264
|1 DCI 兑换 KRW
₩14,038,301.0121
|1 DCI 兑换 PHP
₱567,479.9808
|1 DCI 兑换 EGP
￡E.506,125.2846
|1 DCI 兑换 BRL
R$57,787.5627
|1 DCI 兑换 CAD
C$13,962.7797
|1 DCI 兑换 BDT
৳1,245,846.8544
|1 DCI 兑换 NGN
₦16,126,195.2087
|1 DCI 兑换 UAH
₴423,469.7055
|1 DCI 兑换 VES
Bs978,413.76
|1 DCI 兑换 PKR
Rs2,866,854.2349
|1 DCI 兑换 KZT
₸5,221,162.3449
|1 DCI 兑换 THB
฿332,151.0879
|1 DCI 兑换 TWD
NT$305,856.2181
|1 DCI 兑换 AED
د.إ37,403.9427
|1 DCI 兑换 CHF
Fr8,357.2842
|1 DCI 兑换 HKD
HK$79,903.7904
|1 DCI 兑换 MAD
.د.م93,662.7339
|1 DCI 兑换 MXN
$196,090.4244