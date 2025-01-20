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Dymmax 价格 (DMX)

USD

Dymmax (DMX) 实时价格图表

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-5.50%(1D)

今天 Dymmax (DMX) 的价格

今天 Dymmax (DMX) 的实时价格为 0.01228811 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DMX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dymmax 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 123.79 USD
- Dymmax 当天价格变化为 -5.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Dymmax (DMX) 价格表现 USD

今天内，Dymmax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00071945321421714
在过去30天内，Dymmax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014391785
在过去60天内，Dymmax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0205124351
在过去90天内，Dymmax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00071945321421714-5.53%
30天$ +0.0014391785+11.71%
60天$ +0.0205124351+166.93%
90天$ 0--

Dymmax (DMX) 价格分析

Dymmax 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.01312311
$ 0.01312311$ 0.01312311

$ 1.86
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-0.41%

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-5.51%

Dymmax (DMX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 123.79
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什么是Dymmax (DMX)

DYMMAX - is a unique platform designed to solve this problem, taking into account the cryptocurrency market specifics, as well as the concept of distribution. A set of option pricing strategies is implemented at its basis, with pricing based on the parimutuel betting with fixed odds model.

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Dymmax (DMX) 资源

官网

大家还在问：关于 Dymmax (DMX) 的其他问题

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DMX 兑换为当地货币

1 DMX 兑换 AUD
A$0.019660976
1 DMX 兑换 GBP
0.0099533691
1 DMX 兑换 EUR
0.0117965856
1 DMX 兑换 USD
$0.01228811
1 DMX 兑换 MYR
RM0.0551736139
1 DMX 兑换 TRY
0.4373338349
1 DMX 兑换 JPY
¥1.91694516
1 DMX 兑换 RUB
1.2540016255
1 DMX 兑换 INR
1.0634130394
1 DMX 兑换 IDR
Rp201.4443939984
1 DMX 兑换 PHP
0.7187315539
1 DMX 兑换 EGP
￡E.0.6185834574
1 DMX 兑换 BRL
R$0.0747117088
1 DMX 兑换 CAD
C$0.0176948784
1 DMX 兑换 BDT
1.4928824839
1 DMX 兑换 NGN
19.110468672
1 DMX 兑换 UAH
0.517329431
1 DMX 兑换 VES
Bs0.66355794
1 DMX 兑换 PKR
Rs3.4237132082
1 DMX 兑换 KZT
6.518842355
1 DMX 兑换 THB
฿0.4216050541
1 DMX 兑换 TWD
NT$0.4026813647
1 DMX 兑换 CHF
Fr0.0111821801
1 DMX 兑换 HKD
HK$0.0956014958
1 DMX 兑换 MAD
.د.م0.1233726244