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dYdX 价格 (ETHDYDX)

USD

dYdX (ETHDYDX) 实时价格图表

$1.54
$1.54$1.54
+7.90%(1D)

今天 dYdX (ETHDYDX) 的价格

今天 dYdX (ETHDYDX) 的实时价格为 1.54 USD。目前其市值为 $ 690.25M USD。ETHDYDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
dYdX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.14M USD
- dYdX 当天价格变化为 +7.95%
- 其循环供应量为 449.38M USD

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dYdX (ETHDYDX) 价格表现 USD

今天内，dYdX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.113109
在过去30天内，dYdX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2178166760
在过去60天内，dYdX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0609774560
在过去90天内，dYdX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6722074349989705

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.113109+7.95%
30天$ -0.2178166760-14.14%
60天$ +1.0609774560+68.89%
90天$ +0.6722074349989705+77.46%

dYdX (ETHDYDX) 价格分析

dYdX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.42
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$ 1.54
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$ 27.86
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+0.33%

+7.95%

+3.72%

dYdX (ETHDYDX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 690.25M
$ 690.25M$ 690.25M

$ 40.14M
$ 40.14M$ 40.14M

449.38M
449.38M 449.38M

什么是dYdX (ETHDYDX)

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官网

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ETHDYDX 兑换为当地货币

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1 ETHDYDX 兑换 GBP
1.232
1 ETHDYDX 兑换 EUR
1.4784
1 ETHDYDX 兑换 USD
$1.54
1 ETHDYDX 兑换 MYR
RM6.8838
1 ETHDYDX 兑换 TRY
54.3774
1 ETHDYDX 兑换 JPY
¥241.7184
1 ETHDYDX 兑换 RUB
170.94
1 ETHDYDX 兑换 INR
132.0088
1 ETHDYDX 兑换 IDR
Rp24,838.7062
1 ETHDYDX 兑换 PHP
89.1044
1 ETHDYDX 兑换 EGP
￡E.78.1396
1 ETHDYDX 兑换 BRL
R$9.7636
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C$2.2176
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184.03
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