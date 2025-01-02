DXdao 价格 (DXD)
今天 DXdao (DXD) 的实时价格为 74.07 USD。目前其市值为 $ 1.74M USD。DXD 兑换 USD 的价格为实时更新。
DXdao 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.66 USD
- DXdao 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 23.47K USD
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今天内，DXdao 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，DXdao 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -16.8339555630。
在过去60天内，DXdao 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.3746799440。
在过去90天内，DXdao 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -16.8339555630
|-22.72%
|60天
|$ -1.3746799440
|-1.85%
|90天
|$ 0
|--
DXdao 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-15.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DXdao is a collective that builds and governs decentralized products and services. Its current product suite features Omen, a prediction market; Swapr, a governance-enabled AMM; Mesa, a front-running resistant DEX; and Rails, a Layer 2 payment portal. DXdao uses a reputation-based governance system; meaning that voting power is non-transferrable and cannot be bought. DXD is an ERC20 token that powers the DXdao ecosystem and has a claim on a share of all revenue from DXdao products. DXdao is fully on-chain and minimizes its reliance on third-parties, controlling its products through ENS, and managing the treasury through binding, on-chain votes. DXdao aims to bring decentralization to DeFi and build resilient financial services for the world.
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|1 DXD 兑换 AUD
A$118.512
|1 DXD 兑换 GBP
￡59.256
|1 DXD 兑换 EUR
€71.1072
|1 DXD 兑换 USD
$74.07
|1 DXD 兑换 MYR
RM331.0929
|1 DXD 兑换 TRY
₺2,615.4117
|1 DXD 兑换 JPY
¥11,626.0272
|1 DXD 兑换 RUB
₽8,221.77
|1 DXD 兑换 INR
₹6,349.2804
|1 DXD 兑换 IDR
Rp1,194,677.2521
|1 DXD 兑换 PHP
₱4,285.6902
|1 DXD 兑换 EGP
￡E.3,758.3118
|1 DXD 兑换 BRL
R$469.6038
|1 DXD 兑换 CAD
C$106.6608
|1 DXD 兑换 BDT
৳8,851.365
|1 DXD 兑换 NGN
₦114,658.8786
|1 DXD 兑换 UAH
₴3,115.3842
|1 DXD 兑换 VES
Bs3,777.57
|1 DXD 兑换 PKR
Rs20,632.1985
|1 DXD 兑换 KZT
₸38,881.5651
|1 DXD 兑换 THB
฿2,535.4161
|1 DXD 兑换 TWD
NT$2,434.6809
|1 DXD 兑换 CHF
Fr66.663
|1 DXD 兑换 HKD
HK$575.5239
|1 DXD 兑换 MAD
.د.م748.107