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DWAIN 价格 (DWAIN)

USD

DWAIN (DWAIN) 实时价格图表

$0.00687676
$0.00687676$0.00687676
-30.80%(1D)

今天 DWAIN (DWAIN) 的价格

今天 DWAIN (DWAIN) 的实时价格为 0.00687615 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DWAIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
DWAIN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.01M USD
- DWAIN 当天价格变化为 -30.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DWAIN (DWAIN) 价格表现 USD

今天内，DWAIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003068693386136899
在过去30天内，DWAIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，DWAIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，DWAIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.003068693386136899-30.85%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

DWAIN (DWAIN) 价格分析

DWAIN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00620129
$ 0.00620129$ 0.00620129

$ 0.01038006
$ 0.01038006$ 0.01038006

$ 0.01327241
$ 0.01327241$ 0.01327241

+5.23%

-30.85%

--

DWAIN (DWAIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.01M
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0.00
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什么是DWAIN (DWAIN)

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官网

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DWAIN 兑换为当地货币

1 DWAIN 兑换 AUD
A$0.0109330785
1 DWAIN 兑换 GBP
0.0055696815
1 DWAIN 兑换 EUR
0.0065323425
1 DWAIN 兑换 USD
$0.00687615
1 DWAIN 兑换 MYR
RM0.030530106
1 DWAIN 兑换 TRY
0.2451347475
1 DWAIN 兑换 JPY
¥1.0745359605
1 DWAIN 兑换 RUB
0.6825954105
1 DWAIN 兑换 INR
0.594511929
1 DWAIN 兑换 IDR
Rp110.9056296345
1 DWAIN 兑换 PHP
0.403492482
1 DWAIN 兑换 EGP
￡E.0.3458015835
1 DWAIN 兑换 BRL
R$0.040981854
1 DWAIN 兑换 CAD
C$0.0098328945
1 DWAIN 兑换 BDT
0.838615254
1 DWAIN 兑换 NGN
10.727206569
1 DWAIN 兑换 UAH
0.2887983
1 DWAIN 兑换 VES
Bs0.37818825
1 DWAIN 兑换 PKR
Rs1.916933097
1 DWAIN 兑换 KZT
3.583161765
1 DWAIN 兑换 THB
฿0.2337203385
1 DWAIN 兑换 TWD
NT$0.225400197
1 DWAIN 兑换 CHF
Fr0.006188535
1 DWAIN 兑换 HKD
HK$0.053496447
1 DWAIN 兑换 MAD
.د.م0.068623977