Durovs Dog 今日价格

Durovs Dog (PYONYA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.04%。当前 PYONYA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PYONYA。

Durovs Dog 目前市值在 $ 200,552 排名第 #-，流通供应量为 923.51M PYONYA。过去 24 小时内，PYONYA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PYONYA 在过去一小时内波动了 -1.00%，过去7 天内波动了 -24.93%。过去一天，总交易量达到 $ 6.08K。

Durovs Dog（PYONYA）市场信息

市值 $ 200.55K$ 200.55K $ 200.55K 成交量（24H） $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K 完全稀释市值 $ 217.16K$ 217.16K $ 217.16K 流通量 923.51M 923.51M 923.51M 总供应量 923,505,575.004138 923,505,575.004138 923,505,575.004138

Durovs Dog 的当前市值为 $ 200.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.08K。PYONYA 的流通量为 923.51M，总供应量是 923505575.004138，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 217.16K。