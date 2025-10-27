DuelNow（DNOW）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00119853 24H最高价 $ 0.00143148 历史最高 $ 0.04443182 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.09% 涨跌幅（1D） +3.09% 漲跌幅（7D） -35.86%

DuelNow（DNOW）当前实时价格为 $0.00142827。过去 24 小时内，DNOW 的交易价格在 $ 0.00119853 至 $ 0.00143148 之间波动，市场活跃度显著。DNOW 的历史最高价为 $ 0.04443182，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DNOW 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.09%，过去 24 小时内变动为 +3.09%，过去 7 天内累计变动为 -35.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DuelNow（DNOW）市场信息

市值 $ 131.07K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.43M 流通量 91.80M 总供应量 1,000,000,000.0

DuelNow 的当前市值为 $ 131.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DNOW 的流通量为 91.80M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.43M。