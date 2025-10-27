Duelmasters（DM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.63% 涨跌幅（1D） +9.98% 漲跌幅（7D） -12.60% 漲跌幅（7D） -12.60%

Duelmasters（DM）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DM 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DM 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.63%，过去 24 小时内变动为 +9.98%，过去 7 天内累计变动为 -12.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Duelmasters（DM）市场信息

市值 $ 87.32K$ 87.32K $ 87.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 124.74K$ 124.74K $ 124.74K 流通量 699.99M 699.99M 699.99M 总供应量 999,986,238.263794 999,986,238.263794 999,986,238.263794

Duelmasters 的当前市值为 $ 87.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DM 的流通量为 699.99M，总供应量是 999986238.263794，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124.74K。