Dudu（DUDU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000933 24H最高价 $ 0.00001061 历史最高 $ 0.00016209 最低价 $ 0.00000408 涨跌幅（1H） -2.89% 涨跌幅（1D） -11.66% 漲跌幅（7D） +80.01%

Dudu（DUDU）当前实时价格为 $0.00000937。过去 24 小时内，DUDU 的交易价格在 $ 0.00000933 至 $ 0.00001061 之间波动，市场活跃度显著。DUDU 的历史最高价为 $ 0.00016209，历史最低价为 $ 0.00000408。

从短期表现来看，DUDU 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.89%，过去 24 小时内变动为 -11.66%，过去 7 天内累计变动为 +80.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dudu（DUDU）市场信息

市值 $ 9.37K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 9.37K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Dudu 的当前市值为 $ 9.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DUDU 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.37K。