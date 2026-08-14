Ducky Capital AI 今日价格

Ducky Capital AI (DCAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DCAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DCAI。

Ducky Capital AI 目前市值在 $ 28,991 排名第 #-，流通供应量为 675.88M DCAI。过去 24 小时内，DCAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03361709，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DCAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.19%。过去一天，总交易量达到 --。

Ducky Capital AI（DCAI）市场信息

市值 $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K 流通量 675.88M 675.88M 675.88M 总供应量 999,890,210.681644 999,890,210.681644 999,890,210.681644

Ducky Capital AI 的当前市值为 $ 28.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DCAI 的流通量为 675.88M，总供应量是 999890210.681644，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.89K。