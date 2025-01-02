Duckereum 价格 (DUCKER)
今天 Duckereum (DUCKER) 的实时价格为 0.0024296 USD。目前其市值为 $ 242.96K USD。DUCKER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Duckereum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.42 USD
- Duckereum 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Duckereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Duckereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003300650。
在过去60天内，Duckereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001074804。
在过去90天内，Duckereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003348975139314154。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0003300650
|-13.58%
|60天
|$ +0.0001074804
|+4.42%
|90天
|$ +0.0003348975139314154
|+15.99%
Duckereum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-10.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Duckereum is a pure meme currency. Its sole purpose: to make crypto fun again, and its community is at the center of everything.
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|1 DUCKER 兑换 AUD
A$0.00388736
|1 DUCKER 兑换 GBP
￡0.00194368
|1 DUCKER 兑换 EUR
€0.002356712
|1 DUCKER 兑换 USD
$0.0024296
|1 DUCKER 兑换 MYR
RM0.010860312
|1 DUCKER 兑换 TRY
₺0.085789176
|1 DUCKER 兑换 JPY
¥0.381520088
|1 DUCKER 兑换 RUB
₽0.270876104
|1 DUCKER 兑换 INR
₹0.208313904
|1 DUCKER 兑换 IDR
Rp39.187091288
|1 DUCKER 兑换 PHP
₱0.140771024
|1 DUCKER 兑换 EGP
￡E.0.123350792
|1 DUCKER 兑换 BRL
R$0.01506352
|1 DUCKER 兑换 CAD
C$0.003498624
|1 DUCKER 兑换 BDT
৳0.2903372
|1 DUCKER 兑换 NGN
₦3.755165464
|1 DUCKER 兑换 UAH
₴0.102310456
|1 DUCKER 兑换 VES
Bs0.1239096
|1 DUCKER 兑换 PKR
Rs0.67712952
|1 DUCKER 兑换 KZT
₸1.275369928
|1 DUCKER 兑换 THB
฿0.083286688
|1 DUCKER 兑换 TWD
NT$0.079885248
|1 DUCKER 兑换 CHF
Fr0.00218664
|1 DUCKER 兑换 HKD
HK$0.018877992
|1 DUCKER 兑换 MAD
.د.م0.024563256