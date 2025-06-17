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DuckDAO 价格 (DD)

USD

DuckDAO (DD) 实时价格图表

$0.109369
$0.109369$0.109369
-3.60%(1D)

今天 DuckDAO (DD) 的价格

今天 DuckDAO (DD) 的实时价格为 0.109337 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DD 兑换 USD 的价格为实时更新。
DuckDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- DuckDAO 当天价格变化为 -3.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DuckDAO (DD) 价格表现 USD

今天内，DuckDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0042251771984163
在过去30天内，DuckDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0088937777
在过去60天内，DuckDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0334968003
在过去90天内，DuckDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00549766747939496

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0042251771984163-3.72%
30天$ -0.0088937777-8.13%
60天$ +0.0334968003+30.64%
90天$ +0.00549766747939496+5.29%

DuckDAO (DD) 价格分析

DuckDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.108224
$ 0.108224$ 0.108224

$ 0.114534
$ 0.114534$ 0.114534

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

-0.35%

-3.72%

-6.27%

DuckDAO (DD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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什么是DuckDAO (DD)

The DuckDAO token grants you access to all services provided by DuckDAO. Including but not limited to DuckDAO Inner Circle, DuckSTARTER and DEFI applications.

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DuckDAO (DD) 资源

官网

DuckDAO（DD）代币经济

了解 DuckDAO（DD）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DD 代币的完整经济学

大家还在问：关于 DuckDAO (DD) 的其他问题

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DD 兑换为当地货币

1 DD 兑换 VND
2,877.203155
1 DD 兑换 AUD
A$0.16728561
1 DD 兑换 GBP
0.07981601
1 DD 兑换 EUR
0.09402982
1 DD 兑换 USD
$0.109337
1 DD 兑换 MYR
RM0.46358888
1 DD 兑换 TRY
4.30678443
1 DD 兑换 JPY
¥15.80903683
1 DD 兑换 RUB
8.57092743
1 DD 兑换 INR
9.43031625
1 DD 兑换 IDR
Rp1,792.40954928
1 DD 兑换 KRW
149.16300225
1 DD 兑换 PHP
6.20924823
1 DD 兑换 EGP
￡E.5.48434392
1 DD 兑换 BRL
R$0.60026013
1 DD 兑换 CAD
C$0.14760495
1 DD 兑换 BDT
13.36535488
1 DD 兑换 NGN
168.99017383
1 DD 兑换 UAH
4.54076561
1 DD 兑换 VES
Bs11.152374
1 DD 兑换 PKR
Rs30.9642384
1 DD 兑换 KZT
56.04067935
1 DD 兑换 THB
฿3.5534525
1 DD 兑换 TWD
NT$3.22653487
1 DD 兑换 AED
د.إ0.40126679
1 DD 兑换 CHF
Fr0.08856297
1 DD 兑换 HKD
HK$0.85720208
1 DD 兑换 MAD
.د.م0.9949667
1 DD 兑换 MXN
$2.07084278