DuckChain Token 今日价格

DuckChain Token (DUCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.88%。当前 DUCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DUCK。

DuckChain Token 目前市值在 $ 220,040 排名第 #-，流通供应量为 7.74B DUCK。过去 24 小时内，DUCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01227779，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DUCK 在过去一小时内波动了 +1.19%，过去7 天内波动了 -63.46%。过去一天，总交易量达到 --。

DuckChain Token（DUCK）市场信息

市值 $ 220.04K$ 220.04K $ 220.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 252.68K$ 252.68K $ 252.68K 流通量 7.74B 7.74B 7.74B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DuckChain Token 的当前市值为 $ 220.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DUCK 的流通量为 7.74B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 252.68K。