Dtravel 今日价格

Dtravel (TRVL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.39%。当前 TRVL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRVL。

Dtravel 目前市值在 $ 408,660 排名第 #-，流通供应量为 519.07M TRVL。过去 24 小时内，TRVL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.56，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRVL 在过去一小时内波动了 +0.51%，过去7 天内波动了 -8.96%。过去一天，总交易量达到 $ 18.95K。

Dtravel（TRVL）市场信息

市值 $ 408.66K$ 408.66K $ 408.66K 成交量（24H） $ 18.95K$ 18.95K $ 18.95K 完全稀释市值 $ 787.30K$ 787.30K $ 787.30K 流通量 519.07M 519.07M 519.07M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dtravel 的当前市值为 $ 408.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.95K。TRVL 的流通量为 519.07M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 787.30K。