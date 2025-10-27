Drops Ownership Power（DOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 4.75 最低价 $ 0.00102064 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -5.70%

Drops Ownership Power（DOP）当前实时价格为 $0.00443341。过去 24 小时内，DOP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DOP 的历史最高价为 $ 4.75，历史最低价为 $ 0.00102064。

从短期表现来看，DOP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -5.70%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Drops Ownership Power（DOP）市场信息

市值 $ 59.67K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 66.50K 流通量 13.46M 总供应量 15,000,000.0

Drops Ownership Power 的当前市值为 $ 59.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOP 的流通量为 13.46M，总供应量是 15000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66.50K。