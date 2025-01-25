Drops 价格 (DROPS)

USD

Drops (DROPS) 实时价格图表

$0.104442
$0.104442$0.104442
-1.80%(1D)

今天 Drops (DROPS) 的价格

今天 Drops (DROPS) 的实时价格为 0.104442 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DROPS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Drops 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.28K USD
- Drops 当天价格变化为 -1.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Drops (DROPS) 价格表现 USD

今天内，Drops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019866068030323
在过去30天内，Drops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0457765734
在过去60天内，Drops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0607661728
在过去90天内，Drops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00827512885982207

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0019866068030323-1.86%
30天$ -0.0457765734-43.82%
60天$ -0.0607661728-58.18%
90天$ +0.00827512885982207+8.60%

Drops (DROPS) 价格分析

Drops 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.099924
$ 0.099924$ 0.099924

$ 0.107908
$ 0.107908$ 0.107908

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

-1.38%

-1.86%

-18.21%

Drops (DROPS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 8.28K
$ 8.28K$ 8.28K

0.00
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什么是Drops (DROPS)

Drops proposes a decentralized marketplace for the peer to peer buying & selling of liquidity lock ownerships. Liquidity lock ownerships can be purchased using either DROPS or ETH.

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Drops (DROPS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Drops (DROPS) 的其他问题

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DROPS 兑换为当地货币

1 DROPS 兑换 AUD
A$0.16501836
1 DROPS 兑换 GBP
0.0835536
1 DROPS 兑换 EUR
0.0992199
1 DROPS 兑换 USD
$0.104442
1 DROPS 兑换 MYR
RM0.45641154
1 DROPS 兑换 TRY
3.72544614
1 DROPS 兑换 JPY
¥16.26266382
1 DROPS 兑换 RUB
10.27395954
1 DROPS 兑换 INR
9.00185598
1 DROPS 兑换 IDR
Rp1,684.54815126
1 DROPS 兑换 PHP
6.09105744
1 DROPS 兑换 EGP
￡E.5.25134376
1 DROPS 兑换 BRL
R$0.61411896
1 DROPS 兑换 CAD
C$0.14935206
1 DROPS 兑换 BDT
12.74087958
1 DROPS 兑换 NGN
161.42451078
1 DROPS 兑换 UAH
4.37820864
1 DROPS 兑换 VES
Bs5.848752
1 DROPS 兑换 PKR
Rs29.11634076
1 DROPS 兑换 KZT
54.11453346
1 DROPS 兑换 THB
฿3.50716236
1 DROPS 兑换 TWD
NT$3.41316456
1 DROPS 兑换 CHF
Fr0.0939978
1 DROPS 兑换 HKD
HK$0.81255876
1 DROPS 兑换 MAD
.د.م1.04233116