Drops 价格 (DROPS)
今天 Drops (DROPS) 的实时价格为 0.104442 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DROPS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Drops 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.28K USD
- Drops 当天价格变化为 -1.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Drops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019866068030323。
在过去30天内，Drops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0457765734。
在过去60天内，Drops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0607661728。
在过去90天内，Drops 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00827512885982207。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0019866068030323
|-1.86%
|30天
|$ -0.0457765734
|-43.82%
|60天
|$ -0.0607661728
|-58.18%
|90天
|$ +0.00827512885982207
|+8.60%
Drops 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.38%
-1.86%
-18.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Drops proposes a decentralized marketplace for the peer to peer buying & selling of liquidity lock ownerships. Liquidity lock ownerships can be purchased using either DROPS or ETH.
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|1 DROPS 兑换 AUD
A$0.16501836
|1 DROPS 兑换 GBP
￡0.0835536
|1 DROPS 兑换 EUR
€0.0992199
|1 DROPS 兑换 USD
$0.104442
|1 DROPS 兑换 MYR
RM0.45641154
|1 DROPS 兑换 TRY
₺3.72544614
|1 DROPS 兑换 JPY
¥16.26266382
|1 DROPS 兑换 RUB
₽10.27395954
|1 DROPS 兑换 INR
₹9.00185598
|1 DROPS 兑换 IDR
Rp1,684.54815126
|1 DROPS 兑换 PHP
₱6.09105744
|1 DROPS 兑换 EGP
￡E.5.25134376
|1 DROPS 兑换 BRL
R$0.61411896
|1 DROPS 兑换 CAD
C$0.14935206
|1 DROPS 兑换 BDT
৳12.74087958
|1 DROPS 兑换 NGN
₦161.42451078
|1 DROPS 兑换 UAH
₴4.37820864
|1 DROPS 兑换 VES
Bs5.848752
|1 DROPS 兑换 PKR
Rs29.11634076
|1 DROPS 兑换 KZT
₸54.11453346
|1 DROPS 兑换 THB
฿3.50716236
|1 DROPS 兑换 TWD
NT$3.41316456
|1 DROPS 兑换 CHF
Fr0.0939978
|1 DROPS 兑换 HKD
HK$0.81255876
|1 DROPS 兑换 MAD
.د.م1.04233116