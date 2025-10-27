Drop Staked INIT（DEINIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.246863 $ 0.246863 $ 0.246863 24H最低价 $ 0.256234 $ 0.256234 $ 0.256234 24H最高价 24H最低价 $ 0.246863$ 0.246863 $ 0.246863 24H最高价 $ 0.256234$ 0.256234 $ 0.256234 历史最高 $ 0.788788$ 0.788788 $ 0.788788 最低价 $ 0.236258$ 0.236258 $ 0.236258 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +1.81% 漲跌幅（7D） -5.12% 漲跌幅（7D） -5.12%

Drop Staked INIT（DEINIT）当前实时价格为 $0.253394。过去 24 小时内，DEINIT 的交易价格在 $ 0.246863 至 $ 0.256234 之间波动，市场活跃度显著。DEINIT 的历史最高价为 $ 0.788788，历史最低价为 $ 0.236258。

从短期表现来看，DEINIT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +1.81%，过去 7 天内累计变动为 -5.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Drop Staked INIT（DEINIT）市场信息

市值 $ 15.94K$ 15.94K $ 15.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.94K$ 15.94K $ 15.94K 流通量 62.91K 62.91K 62.91K 总供应量 62,913.61595 62,913.61595 62,913.61595

Drop Staked INIT 的当前市值为 $ 15.94K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEINIT 的流通量为 62.91K，总供应量是 62913.61595，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.94K。