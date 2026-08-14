drooling cat 今日价格

drooling cat (DROOLING) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4,04%。当前 DROOLING 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DROOLING。

drooling cat 目前市值在 $ 209 961 排名第 #-，流通供应量为 999,65M DROOLING。过去 24 小时内，DROOLING 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00363632，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DROOLING 在过去一小时内波动了 -1,23%，过去7 天内波动了 -21,41%。过去一天，总交易量达到 $ 69,36K。

drooling cat（DROOLING）市场信息

市值 $ 209,96K$ 209,96K $ 209,96K 成交量（24H） $ 69,36K$ 69,36K $ 69,36K 完全稀释市值 $ 209,96K$ 209,96K $ 209,96K 流通量 999,65M 999,65M 999,65M 总供应量 999 646 444,212604 999 646 444,212604 999 646 444,212604

drooling cat 的当前市值为 $ 209,96K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 69,36K。DROOLING 的流通量为 999,65M，总供应量是 999646444.212604，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 209,96K。