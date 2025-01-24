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Drift Staked SOL 价格 (DSOL)

USD

Drift Staked SOL (DSOL) 实时价格图表

$272.94
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-1.10%(1D)

今天 Drift Staked SOL (DSOL) 的价格

今天 Drift Staked SOL (DSOL) 的实时价格为 272.94 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Drift Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 222.91K USD
- Drift Staked SOL 当天价格变化为 -1.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Drift Staked SOL (DSOL) 价格表现 USD

今天内，Drift Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.2700183844913
在过去30天内，Drift Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +80.1303802560
在过去60天内，Drift Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.2400834660
在过去90天内，Drift Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +96.82904564933299

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -3.2700183844913-1.18%
30天$ +80.1303802560+29.36%
60天$ +9.2400834660+3.39%
90天$ +96.82904564933299+54.98%

Drift Staked SOL (DSOL) 价格分析

Drift Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 262.33
$ 262.33$ 262.33

$ 292.1
$ 292.1$ 292.1

$ 311.34
$ 311.34$ 311.34

-0.09%

-1.18%

+17.53%

Drift Staked SOL (DSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 222.91K
$ 222.91K$ 222.91K

0.00
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什么是Drift Staked SOL (DSOL)

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Drift Staked SOL (DSOL) 资源

官网

大家还在问：关于 Drift Staked SOL (DSOL) 的其他问题

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DSOL 兑换为当地货币

1 DSOL 兑换 AUD
A$433.9746
1 DSOL 兑换 GBP
218.352
1 DSOL 兑换 EUR
259.293
1 DSOL 兑换 USD
$272.94
1 DSOL 兑换 MYR
RM1,209.1242
1 DSOL 兑换 TRY
9,724.8522
1 DSOL 兑换 JPY
¥42,573.1812
1 DSOL 兑换 RUB
27,258.5178
1 DSOL 兑换 INR
23,590.2042
1 DSOL 兑换 IDR
Rp4,402,257.4482
1 DSOL 兑换 PHP
16,005.2016
1 DSOL 兑换 EGP
￡E.13,723.4232
1 DSOL 兑换 BRL
R$1,607.6166
1 DSOL 兑换 CAD
C$390.3042
1 DSOL 兑换 BDT
33,353.268
1 DSOL 兑换 NGN
425,139.5322
1 DSOL 兑换 UAH
11,468.9388
1 DSOL 兑换 VES
Bs15,011.7
1 DSOL 兑换 PKR
Rs76,046.5428
1 DSOL 兑换 KZT
142,155.3402
1 DSOL 兑换 THB
฿9,260.8542
1 DSOL 兑换 TWD
NT$8,925.138
1 DSOL 兑换 CHF
Fr245.646
1 DSOL 兑换 HKD
HK$2,123.4732
1 DSOL 兑换 MAD
.د.م2,726.6706