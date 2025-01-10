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DREYERX NETWORK 价格 (DRX)

USD

DREYERX NETWORK (DRX) 实时价格图表

$0.00163068
$0.00163068$0.00163068
-5.30%(1D)

今天 DREYERX NETWORK (DRX) 的价格

今天 DREYERX NETWORK (DRX) 的实时价格为 0.00163068 USD。目前其市值为 $ 163.14K USD。DRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
DREYERX NETWORK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.71K USD
- DREYERX NETWORK 当天价格变化为 -5.35%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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DREYERX NETWORK (DRX) 价格表现 USD

今天内，DREYERX NETWORK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，DREYERX NETWORK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，DREYERX NETWORK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，DREYERX NETWORK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-5.35%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

DREYERX NETWORK (DRX) 价格分析

DREYERX NETWORK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00116536
$ 0.00116536$ 0.00116536

$ 0.00194609
$ 0.00194609$ 0.00194609

$ 0.00799518
$ 0.00799518$ 0.00799518

-4.92%

-5.35%

-46.23%

DREYERX NETWORK (DRX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 163.14K
$ 163.14K$ 163.14K

$ 16.71K
$ 16.71K$ 16.71K

100.00M
100.00M 100.00M

什么是DREYERX NETWORK (DRX)

We are the founding team behind DreyerX ($DRX), driving its vision, development, and growth. Our role includes overseeing the project's strategic direction, building its core blockchain technology, and ensuring a strong connection with the community and ecosystem partners, including exchanges and other stakeholders. Our goal is to establish DreyerX as a leading player in the blockchain space while fostering transparency and trust with all participants.

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DREYERX NETWORK (DRX) 资源

白皮书
官网

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DRX 兑换为当地货币

1 DRX 兑换 AUD
A$0.0026253948
1 DRX 兑换 GBP
0.0013208508
1 DRX 兑换 EUR
0.0015817596
1 DRX 兑换 USD
$0.00163068
1 DRX 兑换 MYR
RM0.0073217532
1 DRX 兑换 TRY
0.0577749924
1 DRX 兑换 JPY
¥0.257402838
1 DRX 兑换 RUB
0.16551402
1 DRX 兑换 INR
0.1401406392
1 DRX 兑换 IDR
Rp26.3012866404
1 DRX 兑换 PHP
0.0953458596
1 DRX 兑换 EGP
￡E.0.0824471808
1 DRX 兑换 BRL
R$0.0098493072
1 DRX 兑换 CAD
C$0.0023481792
1 DRX 兑换 BDT
0.1989103464
1 DRX 兑换 NGN
2.5242600264
1 DRX 兑换 UAH
0.0691245252
1 DRX 兑换 VES
Bs0.08642604
1 DRX 兑换 PKR
Rs0.4547314248
1 DRX 兑换 KZT
0.8573463168
1 DRX 兑换 THB
฿0.0564052212
1 DRX 兑换 TWD
NT$0.0537472128
1 DRX 兑换 CHF
Fr0.0014839188
1 DRX 兑换 HKD
HK$0.0126866904
1 DRX 兑换 MAD
.د.م0.0164046408