DRESSdio（DRESS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.059299 $ 0.059299 $ 0.059299 24H最低价 $ 0.061102 $ 0.061102 $ 0.061102 24H最高价 24H最低价 $ 0.059299$ 0.059299 $ 0.059299 24H最高价 $ 0.061102$ 0.061102 $ 0.061102 历史最高 $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 最低价 $ 0.03099864$ 0.03099864 $ 0.03099864 涨跌幅（1H） +0.53% 涨跌幅（1D） -1.45% 漲跌幅（7D） -25.59% 漲跌幅（7D） -25.59%

DRESSdio（DRESS）当前实时价格为 $0.059963。过去 24 小时内，DRESS 的交易价格在 $ 0.059299 至 $ 0.061102 之间波动，市场活跃度显著。DRESS 的历史最高价为 $ 0.152477，历史最低价为 $ 0.03099864。

从短期表现来看，DRESS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.53%，过去 24 小时内变动为 -1.45%，过去 7 天内累计变动为 -25.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DRESSdio（DRESS）市场信息

市值 $ 21.13M$ 21.13M $ 21.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 119.84M$ 119.84M $ 119.84M 流通量 352.68M 352.68M 352.68M 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

DRESSdio 的当前市值为 $ 21.13M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DRESS 的流通量为 352.68M，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 119.84M。