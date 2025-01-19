DREAM by Virtuals 价格 (DREAM)
今天 DREAM by Virtuals (DREAM) 的实时价格为 0.00146287 USD。目前其市值为 $ 1.46M USD。DREAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
DREAM by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 166.22K USD
- DREAM by Virtuals 当天价格变化为 -12.41%
- 其循环供应量为 998.46M USD
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今天内，DREAM by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000207414463269628。
在过去30天内，DREAM by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，DREAM by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，DREAM by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000207414463269628
|-12.41%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DREAM by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.38%
-12.41%
-32.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).
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|1 DREAM 兑换 AUD
A$0.0023552207
|1 DREAM 兑换 GBP
￡0.0011995534
|1 DREAM 兑换 EUR
€0.0014189839
|1 DREAM 兑换 USD
$0.00146287
|1 DREAM 兑换 MYR
RM0.006582915
|1 DREAM 兑换 TRY
₺0.0518294841
|1 DREAM 兑换 JPY
¥0.2286026949
|1 DREAM 兑换 RUB
₽0.1499295463
|1 DREAM 兑换 INR
₹0.1266552846
|1 DREAM 兑换 IDR
Rp23.9814715728
|1 DREAM 兑换 PHP
₱0.0856510385
|1 DREAM 兑换 EGP
￡E.0.073728648
|1 DREAM 兑换 BRL
R$0.008923507
|1 DREAM 兑换 CAD
C$0.0021065328
|1 DREAM 兑换 BDT
৳0.177738705
|1 DREAM 兑换 NGN
₦2.2786101981
|1 DREAM 兑换 UAH
₴0.0616014557
|1 DREAM 兑换 VES
Bs0.07899498
|1 DREAM 兑换 PKR
Rs0.4078188986
|1 DREAM 兑换 KZT
₸0.7764621386
|1 DREAM 兑换 THB
฿0.0503080993
|1 DREAM 兑换 TWD
NT$0.0481137943
|1 DREAM 兑换 CHF
Fr0.0013312117
|1 DREAM 兑换 HKD
HK$0.0113811286
|1 DREAM 兑换 MAD
.د.م0.0146872148