DRAGONZ 价格 (DRAGONZ)
今天 DRAGONZ (DRAGONZ) 的实时价格为 0.01723097 USD。目前其市值为 $ 3.45M USD。DRAGONZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
DRAGONZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- DRAGONZ 当天价格变化为 -0.59%
- 其循环供应量为 200.00M USD
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今天内，DRAGONZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00010230965208307。
在过去30天内，DRAGONZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，DRAGONZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，DRAGONZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00010230965208307
|-0.59%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DRAGONZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.57%
-0.59%
+3.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.
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|1 DRAGONZ 兑换 VND
₫441.81930177
|1 DRAGONZ 兑换 AUD
A$0.0273972423
|1 DRAGONZ 兑换 GBP
￡0.0130955372
|1 DRAGONZ 兑换 EUR
€0.0151632536
|1 DRAGONZ 兑换 USD
$0.01723097
|1 DRAGONZ 兑换 MYR
RM0.0761608874
|1 DRAGONZ 兑换 TRY
₺0.6558107182
|1 DRAGONZ 兑换 JPY
¥2.4728165047
|1 DRAGONZ 兑换 RUB
₽1.4332720846
|1 DRAGONZ 兑换 INR
₹1.4811741812
|1 DRAGONZ 兑换 IDR
Rp287.1827184602
|1 DRAGONZ 兑换 KRW
₩24.4757313365
|1 DRAGONZ 兑换 PHP
₱0.9852668646
|1 DRAGONZ 兑换 EGP
￡E.0.8836041416
|1 DRAGONZ 兑换 BRL
R$0.1009734842
|1 DRAGONZ 兑换 CAD
C$0.0237787386
|1 DRAGONZ 兑换 BDT
৳2.0892551125
|1 DRAGONZ 兑换 NGN
₦27.3941407254
|1 DRAGONZ 兑换 UAH
₴0.7118113707
|1 DRAGONZ 兑换 VES
Bs1.22339887
|1 DRAGONZ 兑换 PKR
Rs4.8210530963
|1 DRAGONZ 兑换 KZT
₸8.8863558484
|1 DRAGONZ 兑换 THB
฿0.5767205659
|1 DRAGONZ 兑换 TWD
NT$0.5577664989
|1 DRAGONZ 兑换 AED
د.إ0.0632376599
|1 DRAGONZ 兑换 CHF
Fr0.0139570857
|1 DRAGONZ 兑换 HKD
HK$0.1335400175
|1 DRAGONZ 兑换 MAD
.د.م0.1599034016
|1 DRAGONZ 兑换 MXN
$0.349788691