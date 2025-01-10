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DragonX 价格 (DRGX)

USD

DragonX (DRGX) 实时价格图表

$0.01201464
$0.01201464$0.01201464
+0.40%(1D)

今天 DragonX (DRGX) 的价格

今天 DragonX (DRGX) 的实时价格为 0.01201464 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DRGX 兑换 USD 的价格为实时更新。
DragonX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 270.67 USD
- DragonX 当天价格变化为 +0.48%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DragonX (DRGX) 价格表现 USD

今天内，DragonX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，DragonX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017946472
在过去60天内，DragonX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0028298490
在过去90天内，DragonX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003002070946960816

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.48%
30天$ -0.0017946472-14.93%
60天$ +0.0028298490+23.55%
90天$ +0.003002070946960816+33.31%

DragonX (DRGX) 价格分析

DragonX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01187746
$ 0.01187746$ 0.01187746

$ 0.01204198
$ 0.01204198$ 0.01204198

$ 0.04517862
$ 0.04517862$ 0.04517862

-0.09%

+0.48%

-11.81%

DragonX (DRGX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 270.67
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什么是DragonX (DRGX)

DragonX is the world's first Zcash Protocol coin using RandomX an ASICS resistant Proof-of-Work and will be launched as a Hush Arrakis Chain (HAC). There is no Premine. There in no Dev Tax. There is no Tail Emissions.

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DragonX (DRGX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 DragonX (DRGX) 的其他问题

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DRGX 兑换为当地货币

1 DRGX 兑换 AUD
A$0.0194637168
1 DRGX 兑换 GBP
0.0097318584
1 DRGX 兑换 EUR
0.0116542008
1 DRGX 兑换 USD
$0.01201464
1 DRGX 兑换 MYR
RM0.0539457336
1 DRGX 兑换 TRY
0.4254384024
1 DRGX 兑换 JPY
¥1.9057621968
1 DRGX 兑换 RUB
1.2283767936
1 DRGX 兑换 INR
1.034460504
1 DRGX 兑换 IDR
Rp193.7844889992
1 DRGX 兑换 PHP
0.7042981968
1 DRGX 兑换 EGP
￡E.0.6074601984
1 DRGX 兑换 BRL
R$0.073289304
1 DRGX 兑换 CAD
C$0.0173010816
1 DRGX 兑换 BDT
1.4655457872
1 DRGX 兑换 NGN
18.6272575632
1 DRGX 兑换 UAH
0.5079789792
1 DRGX 兑换 VES
Bs0.63677592
1 DRGX 兑换 PKR
Rs3.3457168008
1 DRGX 兑换 KZT
6.340125528
1 DRGX 兑换 THB
฿0.4177490328
1 DRGX 兑换 TWD
NT$0.3967234128
1 DRGX 兑换 CHF
Fr0.0109333224
1 DRGX 兑换 HKD
HK$0.0934738992
1 DRGX 兑换 MAD
.د.م0.1206269856