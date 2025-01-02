Dragonchain 价格 (DRGN)
今天 Dragonchain (DRGN) 的实时价格为 0.04752226 USD。目前其市值为 $ 17.52M USD。DRGN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dragonchain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.52K USD
- Dragonchain 当天价格变化为 -2.69%
- 其循环供应量为 368.54M USD
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今天内，Dragonchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00131407236572465。
在过去30天内，Dragonchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0650225413。
在过去60天内，Dragonchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0668152425。
在过去90天内，Dragonchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.023562370108642434。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00131407236572465
|-2.69%
|30天
|$ +0.0650225413
|+136.83%
|60天
|$ +0.0668152425
|+140.60%
|90天
|$ +0.023562370108642434
|+98.34%
Dragonchain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.45%
-2.69%
-18.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 DRGN 兑换 AUD
A$0.076035616
|1 DRGN 兑换 GBP
￡0.038017808
|1 DRGN 兑换 EUR
€0.0456213696
|1 DRGN 兑换 USD
$0.04752226
|1 DRGN 兑换 MYR
RM0.2124245022
|1 DRGN 兑换 TRY
₺1.6780110006
|1 DRGN 兑换 JPY
¥7.4590939296
|1 DRGN 兑换 RUB
₽5.27497086
|1 DRGN 兑换 INR
₹4.0736081272
|1 DRGN 兑换 IDR
Rp766.4879572078
|1 DRGN 兑换 PHP
₱2.7496379636
|1 DRGN 兑换 EGP
￡E.2.4112794724
|1 DRGN 兑换 BRL
R$0.3012911284
|1 DRGN 兑换 CAD
C$0.0684320544
|1 DRGN 兑换 BDT
৳5.67891007
|1 DRGN 兑换 NGN
₦73.5635080348
|1 DRGN 兑换 UAH
₴1.9987862556
|1 DRGN 兑换 VES
Bs2.42363526
|1 DRGN 兑换 PKR
Rs13.237325523
|1 DRGN 兑换 KZT
₸24.9458599418
|1 DRGN 兑换 THB
฿1.6266869598
|1 DRGN 兑换 TWD
NT$1.5620566862
|1 DRGN 兑换 CHF
Fr0.042770034
|1 DRGN 兑换 HKD
HK$0.3692479602
|1 DRGN 兑换 MAD
.د.م0.479974826