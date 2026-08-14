Draggable Aktionariat AG 今日价格

Draggable Aktionariat AG (DAKS) 今日实时价格为 $ 6.19，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DAKS 兑 USD 的汇率为 $ 6.19 每 DAKS。

Draggable Aktionariat AG 目前市值在 $ 4,952,106 排名第 #-，流通供应量为 800.00K DAKS。过去 24 小时内，DAKS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.32，而历史最低价为 $ 6.19。

短期表现方面，DAKS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.11K。

Draggable Aktionariat AG（DAKS）市场信息

市值 $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M 成交量（24H） $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K 完全稀释市值 $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M 流通量 800.00K 800.00K 800.00K 总供应量 800,000.0 800,000.0 800,000.0

Draggable Aktionariat AG 的当前市值为 $ 4.95M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.11K。DAKS 的流通量为 800.00K，总供应量是 800000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.95M。