Dr Emma Sage（EMMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00010321 $ 0.00010321 $ 0.00010321 24H最低价 $ 0.00013481 $ 0.00013481 $ 0.00013481 24H最高价 24H最低价 $ 0.00010321$ 0.00010321 $ 0.00010321 24H最高价 $ 0.00013481$ 0.00013481 $ 0.00013481 历史最高 $ 0.00025722$ 0.00025722 $ 0.00025722 最低价 $ 0.00003384$ 0.00003384 $ 0.00003384 涨跌幅（1H） +3.96% 涨跌幅（1D） +6.82% 漲跌幅（7D） +66.51% 漲跌幅（7D） +66.51%

Dr Emma Sage（EMMA）当前实时价格为 $0.00013519。过去 24 小时内，EMMA 的交易价格在 $ 0.00010321 至 $ 0.00013481 之间波动，市场活跃度显著。EMMA 的历史最高价为 $ 0.00025722，历史最低价为 $ 0.00003384。

从短期表现来看，EMMA 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.96%，过去 24 小时内变动为 +6.82%，过去 7 天内累计变动为 +66.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dr Emma Sage（EMMA）市场信息

市值 $ 135.19K$ 135.19K $ 135.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 135.19K$ 135.19K $ 135.19K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dr Emma Sage 的当前市值为 $ 135.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EMMA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 135.19K。